कच्छ: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय तटरक्षक बल ने एक समन्वित समुद्री अभियान में गुजरात के कोरी क्रीक क्षेत्र में सीमा चौकी (बीओपी) बीबीके के पास एक इंजन-युक्त देशी नाव के साथ 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ लिया.

बीएसएफ की 68वीं बटालियन से प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर शनिवार को कोरी क्रीक के सामान्य क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो बीओपी बीबीके के परिचालन क्षेत्राधिकार में आता है.

यह क्षेत्र गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास स्थित है. संयुक्त अभियान अशोक कुमार, 2आईसी (ऑपरेशन) के नेतृत्व वाली टीम द्वारा संचालित किया गया था. टीम सुबह 8:59 बजे लक्की नाला जेट्टी से एफएसी प्रहार नामक पोत पर रवाना हुई और 10:50 बजे ऑपरेशन क्षेत्र में पहुंच गई.

इसके अतिरिक्त एफबीओपी मुक्कुनाला और एफबीओपी देवरी नाला से तीन तीव्र गश्ती नौकाओं (एफपीबी) ने भी अभियान में सहयोग किया. आस-पास के मैदानों की गहन तलाशी के दौरान टीम ने 15 पाकिस्तानी नागरिकों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया. सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल जिले के जाती गाँव के निवासी हैं. पकड़े गए ये सभी पुरुषों की उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच है. इन्हें भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते पाए गए.

अभियान के दौरान जब्त की गई वस्तुओं में एक देशी इंजन युक्त नाव भी शामिल है. इसका उपयोग घुसपैठियों द्वारा अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए किया गया. घटनास्थल से लगभग 60 किलोग्राम मछली और नौ बड़ी मछली पकड़ने के जाल बरामद किए गए. ये भारतीय जलक्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का संकेत देते हैं.

टीम ने भारी मात्रा में खाद्य सामग्री भी जब्त की. इसमें 30 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल, पांच किलोग्राम चीनी, तीन किलोग्राम घी, 500 ग्राम चाय, एक किलोग्राम नमक और 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर शामिल था. इससे पता चलता है कि समूह समुद्र में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार था.

इसके अलावा जहाज पर लगभग 400 किलोग्राम बर्फ और 60 लीटर डीजल पाया गया. साथ ही 20 लीटर के 15 पानी के डिब्बे और 100 लीटर का एक ड्रम भी मिला. इसका उपयोग संभवतः ईंधन या पानी के भंडारण के लिए किया जा रहा था.

तलाशी दल को 100 लकड़ी की छड़ियाँ भी मिलीं जो संभवतः खाना पकाने या जहाज पर अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जाती थी. बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से एक कीपैड वाला मोबाइल फोन मिला जिसमें एक टेलीनॉर सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड भी था.

पकड़े गए लोगों के पास से 200 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की गई. सभी जब्त वस्तुओं को आगे की जाँच और सत्यापन के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया है. यह कार्रवाई अवैध घुसपैठ के विरुद्ध अपनी तटीय और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भारत के सीमा बलों द्वारा निरंतर सतर्कता को दर्शाती है.