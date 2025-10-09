ETV Bharat / bharat

देहरादून में NRPCC की 12वीं बैठक, उत्तरी राज्यों ने बनाई सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की साझा रणनीति

ड्रग्स, साइबर अपराध, आपदा प्रबन्धन और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को लेकर एकजुट हुईं उत्तरी राज्यों की पुलिस

NRPCC की बैठक (Photo- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 9, 2025

देहरादून: उत्तराखण्ड पुलिस की मेजबानी में NRPCC की 12 वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तरी राज्यों ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की साझा रणनीति बनाई. ड्रग्स, साइबर अपराध, आपदा प्रबन्धन और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को लेकर उत्तरी राज्यों की पुलिस एकजुट हुई.

उत्तरी राज्यों की NRPCC की 12 वीं बैठक: उत्तराखंड के डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय, देहरादून में उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति (Northern Region Police Coordination Committee) की 12 वीं बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाना है और नई चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजना सहित पुलिसिंग से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर समन्वय को मजबूत करना था.

12th NRPCC meeting
देहरादून में NRPCC की 12वीं बैठक (Photo- ETV Bharat)

कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा: बता दें कि उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति (NRPCC) की स्थापना साल 2015 में डीजी/आईजी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के Vision के तहत की गई थी. समिति में हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़ और दिल्ली के पुलिस प्रमुख शामिल रहे. समिति की पिछली बैठक अक्टूबर 2024 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी.

12th NRPCC meeting
उत्तरी राज्यों ने बनाई सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की साझा रणनीति (Photo- ETV Bharat)

इन विषयों पर रहा जोर: वहीं इस साल 2025 की बैठक की मेजबानी का अवसर उत्तराखण्ड पुलिस को प्राप्त हुआ है. बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और डिजिटल माध्यमों से फैल रही कट्टरपंथी विचारधाराएं शामिल थे. साथ ही हाल ही में उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा, बादल फटने और Flash Floods जैसी आपदाओं के मद्देनजर पुलिस बलों की आपदा प्रबंधन क्षमता और तैयारियों को और मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई है.

12th NRPCC meeting
डीजीपी दीपम सेठ ने शेयर किए अनुभव (Photo- ETV Bharat)

महाकुंभ मेला-2027 की तैयारी: बैठक में रेलवे सुरक्षा, विशेषकर उत्तराखण्ड में आगामी महाकुंभ मेला-2027 को ध्यान में रखते हुए रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा पर चर्चा की गई. साथ ही भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन पुलिस की भूमिका को और प्रभावी बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

12th NRPCC meeting
महाकुंभ मेला-2027 की तैयारी (Photo- ETV Bharat)

ये अफसर रहे मौजूद: बैठक में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया

  • शत्रु जीत कपूर, डीजीपी हरियाणा: साइबर अपराध: नवीनतम रणनीतियाँ और रुझान (Cyber Crime: Latest Strategies & Trends)
  • प्रकाश डी, महानिदेशक, रेलवेज उत्तर प्रदेश: रेलवे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: चिंताएँ और चुनौतियाँ (Securing Railway Infrastructure: Concerns & Challenges)
  • देवेश श्रीवास्तव, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस: रेलवे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: चिंताएँ और चुनौतियाँ (Social Media Disinformation: Mitigating Impact on Law & Order)
  • एस.डी. सिंह जम्वाल, डीजीपी लद्दाख: पर्यटक पुलिस: पर्यटकों को लद्दाख का सच्चा अनुभव दिलाने में मदद (Tourist Police: Helping Visitors for a True Ladakh Experience)
  • सागर प्रीत, डीजीपी चंडीगढ़: नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन: सर्वोत्तम प्रथाएँ और सफलता की कहानियाँ (Implementation of New Criminal Laws: Best Practices & Success Stories)
  • नीलाभ किशोर, एडीजी पंजाब: चिंताजनक दवाएँ: प्रभावी प्रवर्तन के लिए भविष्य की रणनीतियाँ (Drugs of Concern: Future Strategies for Effective Enforcement)
  • नावेद, एसएसपी, स्पेशल ब्रांच, जम्मू-कश्मीर: आख्यानों को हथियार बनाना (Weaponising Narratives)
  • अर्जित सेन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक SDRF, हिमाचल प्रदेश: चरम मौसम घटनाएँ: आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना (Extreme Weather Events: Enhancing Disaster Preparedness & Response)
  • मंजूनाथ टी.सी.पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, उत्तराखण्ड: भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन: सुरक्षा चिंताएँ और चुनौतियाँ (Managing the Indo-Nepal Border: Security Concerns and Challenges)

अधिकारियों ने साझा किये अपने अनुभव: डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि इस बैठक से प्राप्त सुझाव अत्यन्त व्यावहारिक और उपयोगी सिद्ध होंगे, जो उत्तरी क्षेत्र में बेहतर समन्वय और मजबूत सुरक्षा ढांचे की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे. प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन, रेलवे सुरक्षा, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और दुष्प्रचार से निपटने के तरीके, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध से निपटने की नई रणनीतियां, भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा पर्यटक पुलिस को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही इन सत्रों में सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां साझा की और उत्तरी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर बल दिया.
NORTHERN STATES SECURITY STRATEGYNORTHERN STATES LAW AND ORDERउत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समितिआपदा प्रबन्धन और पुलिसिंग12TH NRPCC MEETING

