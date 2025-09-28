ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने मन की बात में भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने आज मन की बात की. इसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया. लता मंगेशकर की जयंती पर उनके गानों को याद किया.

MANN KI BAAT
पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 11:40 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विभिन्न विषयों को शामिल किया. मन की बात के 126वें एपिसोड में उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया. आज उनकी भी जयंती है. पीएम मोदी ने उनकी सदाबहार गीतों को भी याद किया.

मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'अमर शहीद भगत सिंह सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें तथा उनके साथियों को गोली मार दी जाए. वे लोगों के दुखों के प्रति बहुत संवेदनशील थे.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'आज लता मंगेशकर जी की भी जयंती है. उनके गीतों में वो सब कुछ समाया है जो मानवीय भावनाओं को झकझोर देता है. उनके गाए देशभक्ति के गीतों ने लोगों को प्रेरित किया. भारतीय संस्कृति से भी उनका गहरा नाता था. मैं लता दीदी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. लता दीदी के साथ मेरा स्नेह का रिश्ता हमेशा अटूट रहा है. वो मुझे हर साल राखी जरूर भेजती थीं. मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनका गाया और सुधीर फड़के जी द्वारा रचित गीत 'ज्योति कलश छलके' बहुत पसंद है.'

