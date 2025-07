ETV Bharat / bharat

देश की हाल की उपलब्धियों पर लोगों को गर्व है, अंतरिक्ष स्टार्टअप बढ़ रहे: पीएम मोदी - PM MODI MANN KI BAAT

पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात ( ETV Bharat )

Published : July 27, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 11:13 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 124वें संस्करण के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, 'हम सफलताओं और उपलब्धियों पर बात करेंगे. पिछले कुछ हफ्तों में विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कई चीजें हुई हैं. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस आए. जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो देश में उत्साह था लोगों को इसका गर्व है. अंतरिक्ष स्टार्टअप बढ़ रहे हैं.' यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच एक सीधा संवाद चैनल के रूप में काम करता है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समाज, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा करते हैं. इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय हित, लोक कल्याण और नागरिक भागीदारी के मामलों पर अपने विचार साझा सक सकते हैं. पिछले एपिसोड की तरह कार्यक्रम की विषयवस्तु मेरी सरकार (MyGov) और नमों ऐप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के लोगों द्वारा साझा किए गए विचारों, सुझावों और कहानियों पर आधारित होगा.

पिछले कुछ वर्षों में मन की बात जमीनी स्तर के प्रेरणादायक प्रयासों को उजागर करने और विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक कार्यों में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के एक मंच के रूप में उभरा है. इस कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूर 2014 में हुआ. इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल एजुकेशन, महिला सशक्तीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर जागरूकता बढ़ाने में जबर्दस्त मदद मिली. इसके साथ ही अक्सर नागरिक भागीदारी से प्रेरित जन आंदोलनों को जन्म देता रहा है. इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर देश विदेश में सुना जाता है. इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में एक विशेष सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनेंगे. भाजपा ने जमीनी स्तर पर सामूहिक रूप से मन की बात सुनने की प्रथा को संस्थागत रूप दिया है, इसे एक नियमित संगठनात्मक गतिविधि में बदल दिया है जो पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री के संदेश के बीच सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देता है. इस परंपरा का वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और यह एक जनसंपर्क पहल और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद के मंच के रूप में कार्य करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण और संचार देश भर में सबसे छोटी संगठनात्मक इकाइयों तक भी पहुंचे. ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, योग की भव्यता बढ़ती जा रही है - MANN KI BAAT

