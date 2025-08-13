तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर सड़क पर छोड़ दिया, जबकि उच्च अधिकारियों ने महिला को प्रसव के लिए निजी अस्पताल ले जाने की पूर्व अनुमति दे दी थी.

यह घटना मंगलवार को रामचंद्रपुरम मंडल में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, अनुपल्ली पंचायत के गोकुलपुरम गांव निवासी भास्कर रेड्डी की पत्नी के. श्रीदेवी को मंगलवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई. सुबह 6:10 बजे, परिवार ने 108 आपातकालीन सेवा को कॉल करके अनुरोध किया कि उन्हें दूसरी बार प्रसव के लिए तिरुपति के एक निजी अस्पताल ले जाया जाए. परिवार ने बताया कि सरकारी अस्पताल में पहली बार प्रसव के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इस बार वे निजी अस्पताल में इलाज कराना पसंद करेंगे.

बताया गया है कि 108 आपातकालीन सेवा के उच्च अधिकारी राजी हो गए और स्थानीय एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण वेदुकुप्पम से एक वाहन भेजा गया. गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय जब एम्बुलेंस नेमालीगुंटापल्ली के पास पहुंची, तो कथित तौर पर ड्राइवर को उसके सुपरवाइजर का फोन आया जिसमें उसे महिला को निजी अस्पताल में न ले जाने का निर्देश दिया गया था. फिर उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी और कहा कि वह उसे सिर्फ सरकारी अस्पताल ही ले जा सकता है.

परिवार वालों के मुताबिक, जैसे-जैसे महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ती गई, उन्हें मजबूरन दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा और आखिरकार सुबह 9 बजे तिरुपति पहुंचे. बाद में श्रीदेवी ने एक निजी अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.

महिला के पति भास्कर रेड्डी ने एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार की निंदा करते हुए सवाल किया कि 108 एम्बुलेंस स्टाफ एक महिला को प्रसव पीड़ा में सड़क पर कैसे छोड़ सकता है, बिना यह सुनिश्चित किए कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाए. उन्होंने पूछा, "अगर हमें समय पर दूसरी गाड़ी नहीं मिलती तो क्या होता?"

परिवार ने ही वैकल्पिक व्यवस्था का फैसला लिया, बोले अधिकारी

संयुक्त चित्तूर जिले के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा के प्रभारी मोहन बाबू ने ईटीवी भारत को बताया कि ड्राइवर और ईएमटी ने महिला को एम्बुलेंस से उतरने के लिए कभी नहीं कहा. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल उसे बताया कि वे उसे किसी निजी अस्पताल में नहीं ले जा सकते, और परिवार ने खुद ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का फैसला किया.

इस संबंध में बात करने पर, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) बालकृष्ण नायक ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन? स्टेप-बाय-स्टेप जानें फुल प्रॉसेस