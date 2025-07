ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति: अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए पहले दौर में 106 का चयन - NATIONAL OVERSEAS SCHOLARSHIP

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के पहले चरण में कुल 106 उम्मीदवारों का चयन किया गया है ( Source: The Union Ministry of Social Justice and Empowerment )