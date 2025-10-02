ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में बिग नक्सल सरेंडर, बीजापुर में एक साथ 103 नक्सलियों ने डाले हथियार, पूना मारगेम अभियान सफल

नक्सल फ्रंट पर बड़ी सफलता ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 2, 2025 at 6:42 PM IST 2 Min Read