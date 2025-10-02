छत्तीसगढ़ में बिग नक्सल सरेंडर, बीजापुर में एक साथ 103 नक्सलियों ने डाले हथियार, पूना मारगेम अभियान सफल
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ है. एक साथ 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 6:42 PM IST
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में विजयादशमी के दिन नक्सलवाद रूपी रावण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है. पूना मारगेम ( पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान से प्रभावित होकर कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ 06 लाख रूपये के इनामी नक्सली शामिल हैं.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी: बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने सरेंडर नक्सलियों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 103 नक्सली हैं. इनमें से अधिकांश नक्सली नक्सल संगठन में काफी एक्टिव पदों पर तैनात रहे हैं. इनमें कुल 49 नक्सली शामिल हैं. इन सभी पर कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
सरेंडर नक्सलियों की कैडरवार जानकारी
- डीव्हीसीएम -01
- पीपीसीएम- 04
- एसीएम-04
- प्लाटून पार्टी सदस्य-01
- डीएकेएमएस अध्यक्ष-03
- सीएनएम अध्यक्ष-04
- केएएमएस अध्यक्ष-02
- एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-05
- मिलिशिया कमाण्डर/डिप्टी कमांडर-05
- जनताना सरकार अध्यक्ष-04
- पीएलजीए सदस्य-01
- सीएनएम सदस्य-12
- जनताना सरकार उपाध्यक्ष- 04
- डीएकेएमएस उपाध्यक्ष-01
- जनताना सरकार सदस्य-22
- मिलिशिया प्लाटून सदस्य -23
- जीपीसी-02
- डीएकेएमएस सदस्य -04
- भूमकाल मिलिशिया सदस्य -01
1 जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 421 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं. 410 माओवादियो ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए है. इस प्रकार 01 जनवरी 2024 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 924 माओवादी गिरफ्तार हुए, 599 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया एवं जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 195 माओवादी मारे गए है.
डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया किअंदरूनी क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना के साथ शासन की विकासोन्मुखी कार्यों का असर पड़ रहा है. सड़कों का विस्तार, परिवहन की सुविधा, पानी, बिजली एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजना ग्रामीणों तक पहुंचने लगी है. सुरक्षा बलों का ग्रामीणों के साथ हो रहे सकारात्मक संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् दी जा रही जनकल्याकारी योजनाओं की जानकारी से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है.