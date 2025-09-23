ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी, बचाव दलों की 17 टीमें तैनात, सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे

महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि, सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

102 percent of average rainfall
सीएम फडणवीस ने राज्य में भारी बारिश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की (ETV Bharat AND ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 6:19 PM IST

5 Min Read
मुंबई: पिछले कुछ दिनों से मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. राज्य में भारी बारिश से बिगड़ते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत बचाव उपायों का बारे में जानकारी दी.

बता दें कि, भारी बारिश की वजह से कारण किसानों के खेती को भारी नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है. इससे किसानों के लिए दोहरा संकट पैदा हो गया है. सीएम फडणवसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य, किसानों को दी जा रही सहायता और भविष्य की योजना के बारे में विस्तार से बताया.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, राज्य में अब तक 975.5 मिमी बारिश हुई है, जो औसत का 102 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि, भारी बारिश के कारण बीड, धाराशिव, परभणी और जलगांव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. इन इलाकों में कई लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं.

सीएम ने कहा कि, धाराशिव में हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव कार्य जारी है, जबकि अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सेना से बातचीत चल रही है. भारी बारिश के कारण अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके रहने-खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है.

किसानों की तुरंत मदद करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार ने किसानों के नुकसान के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए हैं. अब तक 31 लाख 64 हजार किसानों को 2,215 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. इसमें से 1,829 करोड़ रुपये जिलों में जमा किए जा चुके हैं और यह राशि अगले 8 से 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी. जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर जनहानि और आर्थिक क्षति के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है.

मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि कैबिनेट बैठक में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. सभी गार्डियन मिनिस्टर (संरक्षक मंत्री) और मंत्रियों को कल (24 सितंबर) बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि वे खुद कुछ जिलों का दौरा करेंगे. हालांकि, इन दौरों की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जाएगी ताकि राहत कार्यों पर कोई दबाव न पड़े.

क्या वेट ड्राट घोषित किया जाएगा
विपक्ष की वेट ड्राट घोषित करने की मांग पर फडणवीस ने कहा कि, नियमानुसार, नुकसान के अनुपात में अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी. वे विधायक सुरेश धास द्वारा दिए गए पत्र पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं.

केंद्र सरकार की मदद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मिलने में समय लगता है. हालांकि, एनडीआरएफ के तहत प्रस्तावित धनराशि का तुरंत उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि, राज्य सरकार केंद्र से मदद की मांग करेगी, लेकिन तब तक सरकार किसानों को तत्काल मदद पहुंचाने पर केंद्रित है.

कैबिनेट के अहम फैसले
सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी के सशक्तीकरण के लिए आरक्षित निधि प्रदान की जाएगी. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना के तहत मरीज के इलाज के दावे से प्राप्त धनराशि का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है.

नागपुर-नागभीड़ रेलवे ब्रॉडगेज के काम ने गति पकड़ ली है और 196.15 किलोमीटर लंबी इस नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए 491 करोड़ 5 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है. अकोला में सिटी बस स्टेशन, सब्जी मार्केट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जगह मिलेगी। मौजे अकोला में 24 हजार 579 वर्ग मीटर जमीन नगर निगम को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है.

सोलापुर जिले के मौजे कुंभारी (तालिबान दक्षिण सोलापुर) की कामरेड मीनाक्षीताई साने महिला बीड़ी कामगार सहकारी हाउसिंग सोसाइटी को डेवलपर के माध्यम से बनाए गए घरों के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में राहत दी गई है. साथ ही, वसई-विरार शहर नगर निगम को एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए अछोले में जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नासिक रोड को देवलाली में 1055 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने की मंज़ूरी मिल गई है. घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग गिरने से हुई दुर्घटना की उच्च-स्तरीय जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं. साथ ही, रिपोर्ट के निष्कर्षों और समिति द्वारा सुझाए गए उपायों पर कार्रवाई रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया गया.

संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सीएम ने कहा कि, अंधेरी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसवीपी नगर) में म्हाडा के माध्यम से एक सामूहिक पुनर्विकास परियोजना लागू किया जाएगा. इस जगह 122 संस्थानों और 307 व्यक्तिगत भूखंडों पर 4,973 फ्लैटों के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा गया है.

