महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी, बचाव दलों की 17 टीमें तैनात, सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे

मुंबई: पिछले कुछ दिनों से मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. राज्य में भारी बारिश से बिगड़ते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत बचाव उपायों का बारे में जानकारी दी.

बता दें कि, भारी बारिश की वजह से कारण किसानों के खेती को भारी नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है. इससे किसानों के लिए दोहरा संकट पैदा हो गया है. सीएम फडणवसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य, किसानों को दी जा रही सहायता और भविष्य की योजना के बारे में विस्तार से बताया.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, राज्य में अब तक 975.5 मिमी बारिश हुई है, जो औसत का 102 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि, भारी बारिश के कारण बीड, धाराशिव, परभणी और जलगांव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. इन इलाकों में कई लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं.

सीएम ने कहा कि, धाराशिव में हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव कार्य जारी है, जबकि अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सेना से बातचीत चल रही है. भारी बारिश के कारण अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके रहने-खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है.

किसानों की तुरंत मदद करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार ने किसानों के नुकसान के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए हैं. अब तक 31 लाख 64 हजार किसानों को 2,215 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. इसमें से 1,829 करोड़ रुपये जिलों में जमा किए जा चुके हैं और यह राशि अगले 8 से 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी. जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर जनहानि और आर्थिक क्षति के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है.

मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि कैबिनेट बैठक में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. सभी गार्डियन मिनिस्टर (संरक्षक मंत्री) और मंत्रियों को कल (24 सितंबर) बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि वे खुद कुछ जिलों का दौरा करेंगे. हालांकि, इन दौरों की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जाएगी ताकि राहत कार्यों पर कोई दबाव न पड़े.

क्या वेट ड्राट घोषित किया जाएगा

विपक्ष की वेट ड्राट घोषित करने की मांग पर फडणवीस ने कहा कि, नियमानुसार, नुकसान के अनुपात में अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी. वे विधायक सुरेश धास द्वारा दिए गए पत्र पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं.