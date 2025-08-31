चेन्नई: निजी मौसम विज्ञानी प्रदीप जॉन ने बताया है कि बादल फटने के कारण कल रात एक घंटे में चेन्नई में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई. चेन्नई और उसके उपनगरों में 30 अगस्त की रात 10 बजे से 11 बजे तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. खास तौर पर, चेन्नई के रॉयपुरम, परिमुनई, वडापलानी, नुंगमबक्कम और कोयम्बेडु जैसे इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई.
चेन्नई के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र मनाली में एक घंटे के भीतर 16 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कोरत्तूर में 13 सेमी बारिश दर्ज की गई. चेन्नई मौसम विभाग ने इसे बहुत भारी बारिश की श्रेणी में रखा है. इसी तरह, अन्य क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.
1st Time IMD Chennai has issued a cloudburst confirmation for the hippos and rhinos' event which happened in North Chennai. https://t.co/pSpr8kxu1f pic.twitter.com/Y3CrCws4X0— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) August 31, 2025
बादल फटने की पहली घटना
इस बारे में, तमिलनाडु के मौसम वैज्ञानिक प्रदीप जॉन ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "चेन्नई में कल रात इस साल का पहला बादल फटा. इसके कारण एक घंटे में 100 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. जैसे-जैसे बादलों का समूह दक्षिण चेन्नई, उत्तर और उत्तर-पश्चिम चेन्नई की ओर बढ़ रहा है, उन इलाकों में भी बारिश होगी. इसलिए, दक्षिण चेन्नई के लोगों, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको भी अच्छी बारिश मिलेगी."
चेन्नई में अब तक तीन बार (22, 23 और 31 अगस्त) 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. यह बारिश की तीव्रता को दर्शाता है. चेन्नई वासियों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे आसमान से झरना बरस रहा हो.
आईएमडी के अनुसार, बादल फटने की घटना तब होती है जब 20-30 वर्ग किलोमीटर के शहर में एक घंटे में 100 मिमी या उससे ज्यादा बारिश होती है. इस संबंध में, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार को चेन्नई के कुछ हिस्सों में सीमा से ज्यादा हुई बारिश को बादल फटना माना जाएगा.
कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कोयंबटूर, डिंडीगुल, मदुरै, तेनकासी, थेनी, तिरुपुर और विरुधुनगर जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, नीलगिरी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.
उड़ानों में देरी
भारी बारिश के कारण, कुआलालंपुर, हांगकांग, तिरुवनंतपुरम, इंदौर और दिल्ली से आने वाली 8 उड़ानें काफी देर तक आसमान में चक्कर लगाती रहीं, काफी देरी से चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरीं. इसके अलावा, चेन्नई से कुआलालंपुर, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, श्रीलंका, दुबई, कुवैत, मस्कट, सिंगापुर, दिल्ली और पुणे सहित 15 उड़ानें देरी से उड़ान भर पाईं.
