नई दिल्ली: दक्षिण पूर्व दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां लगभग 100 फुट लंबी एक दीवार अचानक पास की कई झुग्गियों पर जा गिरी. इस घटना में दीवार के मलबे में दबकर सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं, घायलों को रेस्क्यू करके एम्स ट्रामा सेंटर और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मौके पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम तैनात है. झुग्गियों और दीवार के नीचे रेस्क्यू किया जा रहा है.
दरअसल, शनिवार सुबह 9:30 बजे के करीब हरी नगर गांव के पीछे बने झुग्गियों के ऊपर समाधि की दीवार गिर गई. मौके पर पहुंचे डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने बताया कि जैसे ही मामले की सूचना मिली 5 से 7 मिनट में लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई. लोगों की मदद से और जेसीबी को बुलाकर वहां से लोगों को निकाला गया. वहीं, घायलों को दो अलग-अलग हॉस्पिटल में भेजा गया है. मौके पर और विभागों की टीम पहुंच गई है.
Seven people have died after being trapped under the debris of a collapsed wall in Delhi’s Jaitpur police station area. Further details awaited: Delhi Police pic.twitter.com/hqafB7dGbV— IANS (@ians_india) August 9, 2025
लगभग 100 फुट लंबी दीवार गिरी: मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम के इंचार्ज सफदरजंग स्टेशन के ऑफिसर मनोज महलावत ने बताया कि लगभग 100 फुट लंबी दीवार है, जो समाधि स्थल की बनी हुई है. इसकी चपेट में कई झुग्गियां आ गई. यहां से लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल में भेजा गया है. वहीं, इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद डीएम साउथ ईस्ट सरवन बगड़िया भी घटनास्थल पर टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने बताया कि कई लोग घायल हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है. मौके पर DDMA की टीम भी पहुंची हुई है.
