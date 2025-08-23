ETV Bharat / bharat

'क्रिकेट बैट चोरी करने के लिए 10 वर्षीय लड़की को चाकू से गोदकर मार डाला': हैदराबाद पुलिस का खुलासा - HYDERABAD GIRL MURDER CASE

हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सुलझा लिया है.

Hyderabad girl murder case
Published : August 23, 2025 at 8:44 PM IST

हैदराबादः कुकटपल्ली पुलिस ने पांचवीं कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा की चौंकाने वाले हत्या का मामला सुलझा लिया. इसी महीने की 18 तारीख को अपने घर में मृत पाई गई थी. जांच में पता चला कि हत्यारा पास के एक अपार्टमेंट में रहने वाला 15 वर्षीय 10 वीं कक्षा का छात्र था. वह लड़की के छोटे भाई का क्रिकेट बैट चुराने के लिए घर में घुसा था. लड़की का भाई का क्रिकेट बैट उसे बहुत पसंद आ गया था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़का हॉरर फ़िल्में और क्राइम वेब सीरीज़ देख रहा था. ऑनलाइन "चोरी कैसे करें" और "पकड़े जाने पर कैसे बचें" जैसे विषयों पर सर्च कर रहा था. उसने अपनी योजनाएं कागज पर भी लिखीं और लिखा, "मिशन पूरा हुआ."

मृत लड़की के माता-पिता, संगारेड्डी जिले के रहने वाले हैं. बेटी के अलावा बेटे के साथ रहते थे. 18 तारीख की सुबह, काम पर चले गए. लड़का स्कूल चला गया. बेटी की छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही रही. दोपहर के आसपास, उसके पिता अपने बेटे को दोपहर का खाना देने लौटे तो बेटी को खून से लथपथ पाया.

आरोपी लड़के के माता-पिता पास के एक फ्लैट में रहते हैं. उसके पिता पहले किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन घाटे के बाद उसे बंद कर दिया. उसकी मां गाचीबोवली स्थित एक निजी लैब में काम करती है. वह उस लड़की के छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता था. उसके क्रिकेट बैट पर नजर गड़ाए बैठा था. कुछ दिन पहले बैट चोरी करने की योजना बना ली थी.

क्या है घटनाः

घटना वाले दिन, जेब में रसोई का चाकू लेकर गया. पीड़िता के घर में घुसा. जैसे ही वह बैट लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, बच्ची ने उसे देख लिया. उसकी कमीज पकड़ ली. उसने अपने माता-पिता को बताने की धमकी दी. घबराहट में, उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, उसका गला घोंट दिया. फिर चाकू से उसका गला रेत दिया. उसे कई बार चाकू से वार किया.

उसने एक हुंडी भी तोड़ी. पैसे चुराए. चाकू घर में धोया और उसे फ्रिज के ऊपर रखकर घर वापस ले गया. खून से सनी टी-शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाल दिया. कुछ ही दिन पहले, आरोपी ने उसी लड़की (अब मृत) के जन्मदिन पर उसके घर पर एक समारोह के दौरान उसे केक खिलाया था.

कैसे पकड़ा गयाः

बालानगर और कुकटपल्ली पुलिस ने, एसओटी कर्मियों के साथ, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की. शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली. उन्हें शक था कि हत्यारा परिवार का कोई जानकार ही था. सफलता तब मिली जब आरोपी के अपार्टमेंट के एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या वाले दिन एक लड़के को दीवार फांदकर फ्लैट में घुसते देखा था. विवरण के आधार पर, पुलिस ने दसवीं कक्षा के छात्र से पूछताछ की, जो उस दिन स्कूल से अनुपस्थित था.

पूछताछ के दौरान, लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने हत्या ठीक उसी योजना के अनुसार करने की बात स्वीकार की जो उसने लिखी थी: "घर में घुसो, गैस का पाइप काटो, पैसे चुराओ, बाहर से ताला लगाओ और भाग जाओ."

जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि हत्या के बाद लड़के का व्यवहार सामान्य था. यहां तक कि उसने पुलिस को यह कहकर गुमराह भी किया कि उसने घटना वाले दिन उस लड़की के घर से चीखें सुनी थीं. आखिरकार जब उसे हिरासत में लिया गया, तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा: "मुझे जल्दी घर भेज दो. मेरे माता-पिता को मत बताना."

क्या कहते हैं अधिकारीः

साइबराबाद सीपी अविनाश मोहंती ने कहा, "लड़की की हत्या उसके घर के बगल में रहने वाले एक लड़के ने की थी. उसने लड़की की हत्या तब की जब वह क्रिकेट बैट चुराने गया था. लड़के ने घर पर ही लड़की पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पूछताछ के दौरान लड़के ने पुलिस को गुमराह किया. हमने हत्या में इस्तेमाल चाकू ज़ब्त कर लिया है. लड़के ने पुलिस को यह कहकर गुमराह किया कि लड़की की चीखें पहले सुनी थीं."

बालानगर ज़ोन के डीसीपी सुरेश कुमार ने बताया, "मृतक का छोटा भाई और आरोपी साथ में क्रिकेट खेलते थे. आरोपी को उसका बल्ला बहुत पसंद आया. उसने कहा कि वह भी इससे खेलेगा. वह दो-तीन दिन से योजना बना रहा था कि बल्ला तो उसे लेना है. घर पर कोई नहीं है, यह सोचकर वह बल्ला लेने चला गया. जबकि बच्ची टीवी देख रही थी. किचन से बल्ला चुराते समय बच्ची ने "चोर-चोर!" चिल्लाना शुरू कर दिया. फिर उसने उसकी हत्या कर दी."

मृतका के माता-पिता ने दिया धरनाः

मारी गई लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी की हत्या के आरोपियों को कड़ी सज़ा देने की मांग को लेकर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया. माता-पिता ने हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग को लेकर धरना दिया. आखिरकार पुलिस के समझाने के बाद धरना खत्म कर दिया.

