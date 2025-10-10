ETV Bharat / bharat

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: देश में हर 10वां व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित, दिल्ली के इन अस्पतालों में हैं इलाज की सुविधाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बदलती जीवनशैली और सामाजिक ढाँचों में हो रहे बदलावों ने मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है.

World Mental Health Day पर डॉक्टरों से खास बातचीत
World Mental Health Day पर डॉक्टरों से खास बातचीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 10:07 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 10:23 AM IST

नई दिल्ली: देश और दुनिया में मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. डिप्रेशन और तनाव के शिकार लोग अक्सर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा रहे हैं. इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे निपटने के लिए भी जागरूक किया जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बदलती जीवनशैली और सामाजिक ढाँचों में हो रहे बदलावों ने मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है. परिवारों के ढांचे में परिवर्तन, काम का बढ़ता दबाव, प्रतिस्पर्धी माहौल, सामाजिक मेलजोल में कमी, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता ने लोगों के मानसिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है. ये सभी कारक मिलकर चिंता, अवसाद, अनिद्रा और सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं.

इहबास अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ ओम प्रकाश का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है. जब तक मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक इस बढ़ती समस्या पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा. समय पर लक्षणों की पहचान और इलाज ही इससे निपटने का सबसे सशक्त उपाय है.

डॉक्टर के अनुसार देश में मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है लेकिन उसके हिसाब से अभी मनसिक रोग का इलाज हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाया है. हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के चार प्रमुख बड़े अस्पतालों में मानसिक समस्याओं का बड़े स्तर पर इलाज उपलब्ध है. इन अस्पतालों में सिर्फ देसी नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज इलाज करने आते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के कौन कौन से अस्पतालों में उपलब्ध है मानसिक रोगों का इलाज.

प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप शरण से खास बातचीत
दिल्ली एम्स
दिल्ली एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप शरण ने बताया कि दिल्ली एम्स में हर साल ओपीडी में एक लाख से ज्यादा मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है. अगर हर महीने ओपीडी में आने वाले मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या करीब एक लाख रहती है. 300 से 400 मरीज डेली ओपीडी में आते हैं. इनमें 100 नए और 300 पुराने मरीज होते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे पास 32 बेड का एक डेडीकेटेड वार्ड है जहां पर मानसिक रोगियों को भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है. साल भर में 350 से 400 मरीज भर्ती होते हैं.

डॉक्टर प्रताप शरण ने बताया कि इसके अलावा एम्स के बुजुर्ग मरीजों के लिए बनाए गए एजिंग सेंटर में भी आठ बेड हैं. इसके अलावा एम्स के हरियाणा स्थित बल्लभगढ़ सेंटर और एनसीआई झज्जर में भी एक दिन साइकेट्री की ओपीडी होती है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में भी जो मरीज आते हैं उनकी भी काउंसलिंग करके उनकी मानसिक स्थिति को समझने और उन्हें ट्रॉमा से बाहर निकालने का काम किया जाता है.


खुद को मानसिक रूप से कैसे स्वास्थ रखें ?
खुद को मानसिक रूप से कैसे स्वास्थ रखें ? (ETV Bharat)
देश में हर 10वां व्यक्ति मानसिक रोगी
डॉ प्रताप शरण ने बताया कि अगर देश में हुए 2016 में हुए मेंटल हेल्थ सर्वे की बात करें तो उसके अनुसार हर दसवां व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित था. अब नया मेंटल हेल्थ सर्वे शुरू हुआ है, जिसकी रिपोर्ट 2026 में आएगी. यह सर्वे हर 10 साल के बाद होता है. उन्होंने बताया कि अगर बारिकी के साथ सर्वे किया जाए तो यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है. अब लोगों की मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है उसके हिसाब से मानसिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने बताया कि मानसिक चिकित्सा सुविधाओं तक बहुत कम लोगों की पहुंच है.

अपने 4 हजार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी करता है एम्स
डॉ प्रताप शरण ने बताया कि दिल्ली एम्स अपने चार हजार स्टूडेंट के लिए भी मेंटल हेल्थ और वैलनेस ध्यान रखते हुए उनके लिए काउंसलिंग सेशंस रखते हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के समय टेली काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई थी, वह अभी जारी है, जो लोग एम्स आकर काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाते वह ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव को दूर करने में दवाइयां के अलावा योग और मेडिटेशन की भी भूमिका होती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज किस चीज को किस तरह से लेते हैं और उनका मानसिक रोग का स्तर किस तरह का है.


दिल्ली एम्स में सबसे ज्यादा एनसीआर के और उसके बाद सबसे ज्यादा आते हैं बिहार के मरीज
डॉक्टर प्रताप शरण ने बताया कि दिल्ली एम्स में मानसिक रोग से ग्रसित सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली और एनसीआर के होते हैं. उन्होंने बताया कि एनसीआर के अलावा जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं इनसे भी बड़ी संख्या मरीज आते हैं. इसके बाद फिर बिहार से आने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक होती है. उन्होंने बताया कि मानसिक रोग की दवा का असर होने में 2 सप्ताह का समय लगता है. ज्यादा गंभीर मरीजों को इतने समय तक ही भर्ती रखा जाता है.

मनोचिकित्सा के क्षेत्र में आई हैं इलाज की ये नई तकनीक
डॉक्टर प्रताप शरण ने बताया कि एंडोक्राइन डिसरूपटिंग केमिकल्स (ईडीसीएस) तकनीक जिससे ब्रेन को बिजली की सहायता से हल्का सा करंट देकर के स्टिम्युलेट किया जाता है. यह भी नई तकनीक आई है. यह ऐसी नई तकनीक है जिसमें करंट का पता भी नहीं चलता है. उन्होंने बताया कि रिपेटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टीमुलेशन (आरटीएमएस) तकनीक भी नई है. आरटीएमएस एक गैर-आक्रामक और दर्द रहित तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों का अध्ययन करने के साथ-साथ सामान्य व्यक्तियों के साथ-साथ विभिन्न न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारों वाले लोगों में मस्तिष्क-व्यवहार संबंध को समझने के लिए किया जाता है.


सफदरजंगग अस्पताल
सफदरजंग अस्पताल में सायकेट्री विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में सायकेट्री का एक पूरा विभाग है. इसके अंतर्गत ओपीडी और आईपीडी सेवाएं दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल के साइकेट्री विभाग में 6 दिन एडल्ट ओपीडी चलती है, जिसमें 70 से 80 नए मरीज और बाकी पुराने मरीजों को मिलाकर के 250 से 350 तक मरीज प्रतिदिन देखे जाते हैं. इनमें अलग-अलग तरह के क्लीनिक चलते हैं. पूरे साल में सफदरजंग अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग की ओपीडी में साल भर में 80 से 90 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं.

उन्होंने बताया कि इसके इसके अलावा हमारे पास 40 बेड का वार्ड भी है, जिसका अभी रिनोवेशनचल रहा है. उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल के दिल्ली एम्स की तरह कोई अलग सेंटर नहीं हैं. सारी सेवाएं अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में हमने इंटरवेंशनल सायकेट्री का एक सेंटर शुरू किया है. इसके विस्तार का काम चल रहा है.

सफदरजंग के साइकेट्री विभाग में चलती हैं ये अलग अलग ओपीडी
प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल के साइकेट्री विभाग के अंतर्गत हम सोमवार को डिएडिक्शन (नशा मुक्ति) की ओपीडी चलाते हैं. इसके अलावा बुधगर को चाइल्ड गाइडेंस एंड ऑटिज्म ओपीडी चलती है. इसमें बच्चों से संबंधित मानसिक समस्याऔ को देखा जाता है. इसके अलावा शुक्रवार को साइको सेक्सुअल ओपीडी चलाई जाती है. जिसमें इस तरह के लक्षणों वाले मरीजों को देखा जाता है. इन ओपीडी का समय 2:00 से 4:00 बजे तक रहता है. इसके अलावा हमारे पास डीएडिक्शन क्लीनक और निकोटिन सजेशन क्लीनक भी है. इसके अलावा दूसरे विभागों से मरीजों को लाइजन करके भी देखा जाता है. वही सफदरजंग अपने स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग क्लिनिक भी चलाता है. प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि मरीजों को अधिकतर दवाइयां नीचे हॉस्पिटल की फार्मेसी से फ्री मिल जाती हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बाहर से लेनी पडती हैं.

सफदरजंग अस्पताल में नई तकनीक से भी शुरू हुआ है मानसिक रोगियों का इलाज
प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्ताल में ईडीएमएस तकनीक जो बिल्कुल नई है जिससे ब्रेन को बिजली की सहायता से हल्का सा करंट देकर के स्टिम्युलेटेड किया जाता है. वह भी शुरू की गई है. यह ऐसी नई तकनीक है जिसमें मरीज को करंट का पता भी नहीं चलता है. उन्होंने बताया कि आरटीएमएस तकनीक भी शुरू की गई है जिसमें एमआरआई में मैग्नेट की तरह ब्रेन को स्टीम्यूलेट किया जाता है. इसके अलावा कीटामाइन थेरेपी और बायो फीडबैक थरेपी की सुविधा भी शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इंटरवेंशनल सायकेट्री सेंटर तैयार होने के बाद यह सभी तरह के इलाज की सुविधाएं मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलनी शुरू हो जाएगी.

डॉक्टर लोकेश से खास बातचीत

आरएमएल हॉस्पिटल
अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं आरएमएल हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा (साइकेट्री) विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश ने बताया कि आरएमएल अस्पताल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकाइट्रिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है. तीनों विभाग मिलकर के मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं. साइकैट्रिस्ट जो होते हैं वह मरीजों की दवा लिखते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वह मरीजों की काउंसलिंग करते हैं. उनको दवा का महत्व बताते हैं. जो मरीज दवा लेने में परेशान करते हैं उनको समझाते हैं. उन्होंने बताया कि आरएमएल के साइकेट्री विभाग में प्रतिदिन 200 से 300 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनका इलाज किया जाता है. उन्होंने बताया कि साइकेट्री के फील्ड में अब इतनी नई-नई दवाई आ गई हैं जिनके कारण लंबी-लंबी काउंसलिंग खत्म हो गई हैं और छोटी-छोटी काउंसलिंग में ही मरीजों को राहत मिल जाती है. हर साल अस्पताल की ओपीडी में 40 से 50 हजार मरीजों का इलाज होता है.

इहबास अस्पताल
इहबास अस्पताल दिल्ली सरकार एक बड़ा मानसिक रोगियों और न्यूरोलॉजिकल समस्या से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए समर्पित अस्पताल है. अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा के अनुसार अस्पताल के साइकेट्री विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 1500 मरीज आते हैं. इस अस्पताल में सायकेट्री की ओपीडी एशिया की सबसे बड़ी ओपीडी होती है. यहां पूरे साल में साइकेट्रिक ओपीडी में तीन से चार लाख मरीज इलाज कराने आते हैं. साल भर में एक हजार से ज्यादा मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जाता है.

इहबास की टेली-मानस हेल्पलाइन देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्त माध्यम
इहबास अस्पताल में सायकेट्री विभाग के प्रोफेसर और अस्पताल के उपचिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार की टेली-मानस (14416) योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभा रही है. इहबास द्वारा संचालित यह सेवा न सिर्फ़ मानसिक स्वास्थ्य सहायता को सुलभ बनाती है, बल्कि कलंक (स्टिगमा) की वजह से मदद न ले पाने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी देती है. इस हेल्पलाइन पर आने वाली कॉलों में सबसे ज़्यादा मामले डिप्रेशन, चिंता, नींद में समस्या और नशे की लत से जुड़े होते हैं. प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन कॉल्स पर तुरंत परामर्श देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रोगियों को नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हैं. यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों तक पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित हो रही है.
मानसिक बीमारी के लक्षण
मानसिक बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)
मानसिक रोग के लक्षण
प्रोफेसर ओम प्रकाश ने बताया कि मानसिक रोग के कई लक्षण आम दिखते हैं, पर यही बीमारी के शुरुआती संकेत होते हैं. उन्होंने बताया कि मानसिक बीमारियों के कई लक्षण इतने सामान्य दिखते हैं कि उन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. नींद और भूख में बदलाव, बार-बार थकान महसूस होना, ध्यान में कमी, चिड़चिड़ापन और सामाजिक मेलजोल से दूरी. ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. अक्सर लोग इन्हें तनाव या थकान मानकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन, यही लक्षण अगर समय रहते पहचाने जाएं तो गंभीर मानसिक बीमारियों से बचाव संभव है. शुरुआती हस्तक्षेप (अर्ली इंटरवेंशन) उपचार को अधिक प्रभावी बना सकता है और रोगी की जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकता है.

