विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: देश में हर 10वां व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित, दिल्ली के इन अस्पतालों में हैं इलाज की सुविधाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बदलती जीवनशैली और सामाजिक ढाँचों में हो रहे बदलावों ने मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है.
नई दिल्ली: देश और दुनिया में मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. डिप्रेशन और तनाव के शिकार लोग अक्सर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा रहे हैं. इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे निपटने के लिए भी जागरूक किया जाता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ी से बदलती जीवनशैली और सामाजिक ढाँचों में हो रहे बदलावों ने मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है. परिवारों के ढांचे में परिवर्तन, काम का बढ़ता दबाव, प्रतिस्पर्धी माहौल, सामाजिक मेलजोल में कमी, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता ने लोगों के मानसिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है. ये सभी कारक मिलकर चिंता, अवसाद, अनिद्रा और सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं.
इहबास अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ ओम प्रकाश का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है. जब तक मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक इस बढ़ती समस्या पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा. समय पर लक्षणों की पहचान और इलाज ही इससे निपटने का सबसे सशक्त उपाय है.
डॉक्टर के अनुसार देश में मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है लेकिन उसके हिसाब से अभी मनसिक रोग का इलाज हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाया है. हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के चार प्रमुख बड़े अस्पतालों में मानसिक समस्याओं का बड़े स्तर पर इलाज उपलब्ध है. इन अस्पतालों में सिर्फ देसी नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज इलाज करने आते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के कौन कौन से अस्पतालों में उपलब्ध है मानसिक रोगों का इलाज.
डॉक्टर प्रताप शरण ने बताया कि इसके अलावा एम्स के बुजुर्ग मरीजों के लिए बनाए गए एजिंग सेंटर में भी आठ बेड हैं. इसके अलावा एम्स के हरियाणा स्थित बल्लभगढ़ सेंटर और एनसीआई झज्जर में भी एक दिन साइकेट्री की ओपीडी होती है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में भी जो मरीज आते हैं उनकी भी काउंसलिंग करके उनकी मानसिक स्थिति को समझने और उन्हें ट्रॉमा से बाहर निकालने का काम किया जाता है.
दिल्ली एम्स में सबसे ज्यादा एनसीआर के और उसके बाद सबसे ज्यादा आते हैं बिहार के मरीज
सफदरजंगग अस्पताल
सफदरजंग अस्पताल में सायकेट्री विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में सायकेट्री का एक पूरा विभाग है. इसके अंतर्गत ओपीडी और आईपीडी सेवाएं दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल के साइकेट्री विभाग में 6 दिन एडल्ट ओपीडी चलती है, जिसमें 70 से 80 नए मरीज और बाकी पुराने मरीजों को मिलाकर के 250 से 350 तक मरीज प्रतिदिन देखे जाते हैं. इनमें अलग-अलग तरह के क्लीनिक चलते हैं. पूरे साल में सफदरजंग अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग की ओपीडी में साल भर में 80 से 90 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं.
उन्होंने बताया कि इसके इसके अलावा हमारे पास 40 बेड का वार्ड भी है, जिसका अभी रिनोवेशनचल रहा है. उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल के दिल्ली एम्स की तरह कोई अलग सेंटर नहीं हैं. सारी सेवाएं अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में हमने इंटरवेंशनल सायकेट्री का एक सेंटर शुरू किया है. इसके विस्तार का काम चल रहा है.
सफदरजंग के साइकेट्री विभाग में चलती हैं ये अलग अलग ओपीडी
प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल के साइकेट्री विभाग के अंतर्गत हम सोमवार को डिएडिक्शन (नशा मुक्ति) की ओपीडी चलाते हैं. इसके अलावा बुधगर को चाइल्ड गाइडेंस एंड ऑटिज्म ओपीडी चलती है. इसमें बच्चों से संबंधित मानसिक समस्याऔ को देखा जाता है. इसके अलावा शुक्रवार को साइको सेक्सुअल ओपीडी चलाई जाती है. जिसमें इस तरह के लक्षणों वाले मरीजों को देखा जाता है. इन ओपीडी का समय 2:00 से 4:00 बजे तक रहता है. इसके अलावा हमारे पास डीएडिक्शन क्लीनक और निकोटिन सजेशन क्लीनक भी है. इसके अलावा दूसरे विभागों से मरीजों को लाइजन करके भी देखा जाता है. वही सफदरजंग अपने स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग क्लिनिक भी चलाता है. प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि मरीजों को अधिकतर दवाइयां नीचे हॉस्पिटल की फार्मेसी से फ्री मिल जाती हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बाहर से लेनी पडती हैं.
सफदरजंग अस्पताल में नई तकनीक से भी शुरू हुआ है मानसिक रोगियों का इलाज
प्रोफेसर पंकज वर्मा ने बताया कि सफदरजंग अस्ताल में ईडीएमएस तकनीक जो बिल्कुल नई है जिससे ब्रेन को बिजली की सहायता से हल्का सा करंट देकर के स्टिम्युलेटेड किया जाता है. वह भी शुरू की गई है. यह ऐसी नई तकनीक है जिसमें मरीज को करंट का पता भी नहीं चलता है. उन्होंने बताया कि आरटीएमएस तकनीक भी शुरू की गई है जिसमें एमआरआई में मैग्नेट की तरह ब्रेन को स्टीम्यूलेट किया जाता है. इसके अलावा कीटामाइन थेरेपी और बायो फीडबैक थरेपी की सुविधा भी शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इंटरवेंशनल सायकेट्री सेंटर तैयार होने के बाद यह सभी तरह के इलाज की सुविधाएं मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलनी शुरू हो जाएगी.
इहबास अस्पताल
इहबास की टेली-मानस हेल्पलाइन देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्त माध्यम
