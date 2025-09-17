ETV Bharat / advertorial

कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस का क्लेम आसानी से अप्रूव कैसे करवाएं?

अपने कमर्शियल वाहन के दुर्घटना या नुकसान की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने लिए आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं या कंपनी के अधिकार वेबसाइट अथवा ऐप पर रिपोर्ट दे सकते हैं।

अगर आप तुरंत जानकारी देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जल्दी समझ जाती है कि क्या हुआ है। वे तुरंत एक सर्वेयर भेजते हैं, जो आकर नुकसान को ठीक से देखकर रिपोर्ट बना देता है। देरी करने से नुकसान और बढ़ सकता है, जैसे पार्ट्स का और खराब होना, जिससे क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 35% क्लेम रिजेक्शन का कारण देरी से सूचना देना ही पाया गया।

अक्सर लोग हादसा होने के बाद देर से जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ 24 से 72 घंटे के अंदर ही एक्सीडेंट या नुकसान की रिपोर्ट को स्वीकार करती है।

अगर आपका कमर्शियल वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया है, तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है तुरंत उसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देना। ऐसा करना आपकी क्लेम को आसानी से मंज़ूर कराने में मदद करता है।

कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस का क्लेम अप्रूव करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस आपको 3 आसान चरणों को ध्यान में रखना होगा जिससे आपका क्लेम आसानी से और जल्दी अप्रूव हो जाए।

लेकिन जब उनके वाहन को कोई नुकसान होता है या दुर्घटना हो जाती है तो सही जानकारी और दस्तावेजों की कमी के कारण उनका क्लेम आसानी से अप्रूव नहीं हो पाता और इसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ता है।

यह एक ऐसा इंश्योरेंस है जो व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों जैसे ट्रक, टैक्सी, बस, डिलीवरी वैन, या ऑटो रिक्शा के लिए विशेष कवरेज देता है।

भारत में, बिना तृतीय पक्ष बीमा के वाहन सड़क पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। वहीं, सड़क पर दुर्घटना या वाहन को नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है। जिसके कारण कई लोग अपने कमर्शियल वाहन के लिए कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। क्योंकि इसमें व्यापारिक जोखिम, तीसरे पक्ष की देनदारी, और परिवहन से जुड़े खतरों का व्यापक कवरेज मिलता है।

कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम को आसानी से अप्रूव करवाने के लिए सही डॉक्युमेंट्स और पॉलिसी की पूरी डिटेल देना दूसरा सबसे जरूरी कदम है। अगर डॉक्युमेंट सही और पूरे होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रोसेस करने में कोई अड़चन नहीं आती और क्लेम जल्दी अप्रूव हो जाता है।

मुख्य डॉक्युमेंट्स में शामिल हैं:

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC): मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यह एक जरूरी दस्तावेज़ है। जिसकी जरूरत क्लेम के लिए भी होती है।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यह एक जरूरी दस्तावेज़ है। जिसकी जरूरत क्लेम के लिए भी होती है। फिटनेस सर्टिफिकेट: अगर कमर्शियल वाहन, जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है वह 15 साल से अधिक पुराना है, तो इसकी जरूरत पड़ती है।

अगर कमर्शियल वाहन, जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है वह 15 साल से अधिक पुराना है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड भी देना होता है।

पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड भी देना होता है। पुलिस FIR (यदि जरूरी हो): अगर मामला दुर्घटना से जुड़ा हो और पुलिस रिपोर्ट की गई हो तो FIR की कॉपी भी देनी पड़ सकती है।

अगर मामला दुर्घटना से जुड़ा हो और पुलिस रिपोर्ट की गई हो तो FIR की कॉपी भी देनी पड़ सकती है। भरा हुआ क्लेम फॉर्म: क्लेम फॉर्म में दावे से जुड़ी सभी जानकारी होती है जिसे भरकर आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है।

क्लेम फॉर्म में दावे से जुड़ी सभी जानकारी होती है जिसे भरकर आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। गाड़ी के टैक्स की रसीद, टोल या लोड चालान: इन दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ सकती है।

इन दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ सकती है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट: यह भी एक जरूरी दस्तावेज़ है जो यह सत्यापित करता है कि आपका कमर्शियल वाहन प्रदूषण सीमा के अंदर है या नहीं। कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम में इसकी जरूरत भी पड़ सकती है।

ये डॉक्युमेंट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन्हें देखकर तय करती है कि क्लेम वाकई सही है या नहीं। अगर डॉक्युमेंट अधूरे हैं या गलती से कुछ छूट गया, तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। उदाहरण के लिए, टैक्सी इंश्योरेंस क्लेम करते समय टैक्सी की सारी डिटेल्स और डॉक्युमेंट समय पर देना बहुत जरूरी है, वरना क्लेम प्रोसेस लटक सकता है।

एक डेटा के मुताबिक, 2023-24 में भारत में इंश्योरेंस कंपनियों ने हर 100 में से करीब 14 क्लेम डॉक्युमेंट और पॉलिसी डिटेल्स नहीं होने की वजह से रिजेक्ट किए। सही डॉक्युमेंट देकर आप ऐसे क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। साथ ही, जितने जल्दी और सही डॉक्युमेंट्स आप देंगे, उतना ही क्लेम अप्रूवल में आसानी होगी।

तीसरा चरण: अधिकृत इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना

किसी भी वाहन मालिक के लिए, खासकर व्यापारिक उपयोग वाले वाहन जैसे टैक्‍सी या ट्रक के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे अपने कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के लिए केवल अधिकृत बीमाकर्ता के साथ काम करें। ऐसा करने से कई फायदे होते हैं जो क्लेम अप्रूवल और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

नियमों के अनुरूप

अधिकृत बीमाकर्ता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मानकों और नियमों के अनुरूप होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी पूरी तरह से वैध और भरोसेमंद होती है।

अगर बीमाकर्ता अधिकृत नहीं है, तो क्लेम प्रक्रिया में कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे कि क्लेम का टालना या अस्वीकार करना। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है।

वहीं, अधिकृत बीमाकर्ता के साथ काम करने पर क्लेम की जांच और मंजूरी जल्दी होती है क्योंकि वे नियमों और प्रक्रियाओं का सही पालन करते हैं।

पूरी सुरक्षा

अधिकृत इंश्योरर से कवर होने का मतलब है कि आपको कंपनी द्वारा मिलने वाली सुरक्षा पूरी और सही मिलेगी। अगर आपका वाहन दुर्घटना या चोरी का शिकार होता है, तो सही दस्तावेज और ईमानदार क्लेम प्रक्रिया के जरिए आप जल्दी आर्थिक सहायता पा सकते हैं।

बिना परेशानी के अप्रूवल

2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, अधिकृत बीमाकर्ताओं के साथ 90% से ज्यादा क्लेम बिना किसी बड़ी परेशानी के 30 दिनों के अंदर निपटाए जाते हैं, जबकि गैर-अधिकृत बीमाकर्ता के मामला में यह आंकड़ा काफी कम होता है।

निष्कर्ष - क्लेम प्रक्रिया को आसान करना

कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस केवल एक कानूनी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा कवच है। जब आप अधिकृत इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं और दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में क्लेम करने के लिए समय पर इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देते हैं साथ ही सही दस्तावेज देते हैं तो आपका क्लेम आसानी से अप्रूव हो जाता है, वो भी बिना किसी परेशानी के।