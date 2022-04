.

હરિયાણા ફતેહાબાદમાં યુવકની મારપીટ બાદ માતા-પિતાની પણ કરી ધોલાઈ, વીડિયો વાયરલ Published on: 1 hours ago

ફતેહાબાદઃ બુધવારે ફતેહાબાદમાં વીડિયો વાયરલ થયો હતો. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, વીડિયોમાં સાસરિયાઓએ ઘરમાં ઘૂસીને જમાઈ અને તેના માતા-પિતા (youth beaten up in fatehabad )ની મારપીટ કરી હતી. આ સમગ્ર ઘટના ઘરમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ હતી. આ લડાઈમાં યુવકના પિતાને હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે. માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. યોગ નગરના રહેવાસી રામચંદ્રએ જણાવ્યું કે, ભૂતકાળમાં તેની પત્ની તેના પૌત્રને દવા કરાવવા ડૉક્ટર પાસે લઈ જવા લાગી હતી. જેના પર પુત્રવધૂએ તેની સાસુને રોકીને કહ્યું કે, ઘરનું કામ કોણ કરશે. રામચંદ્રની પત્નીએ કહ્યું કે, પૌત્ર બીમાર છે, દવા જરૂરી છે. આથી ગુસ્સામાં પુત્રવધૂ ઉપરના માળે રૂમમાં ગઈ અને કહેવા લાગી કે, તે તેના ભાઈઓને બોલાવશે. રામચંદ્રનો આરોપ છે કે, આ પછી ચાર-પાંચ લોકો તેમના ઘરે આવ્યા અને તેમની સાથે મારપીટ (video of fight in fatehabad) કરી.