.

કચરાના વિવાદમાં મહિલાઓ વચ્ચે થયો ઝઘડો, વીડિયો થયો વાયરલ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ઝાંસી : આ દિવસોમાં ઝાંસીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જ્યાં ગંદકી ફેલાવવાનો વિરોધ કરવા પર એક મહિલાને તેની પાડોશીને લાકડીઓ વડે માર માર્યો હતો. તે સમયે પાડોશીનો પતિ પણ ત્યાં હાજર હતો. ઝાંસીના પ્રેમનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્થિત હંસરીમાં મહિલા અને તેના પાડોશી વચ્ચે ઘરની સામે ગંદકી ફેલાવવાને લઈને ઝઘડો થયો હતો. જ્યાં પાડોશીએ મહિલાને માર માર્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે ETV Bharat વાયરલ વીડિયોની પુષ્ટિ કરતું નથી. Women fight in garbage dispute, Fight between two women in Jhansi, video goes viral