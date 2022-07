.

કુલ્લુઃ કુલ્લુ જિલ્લામાં સતત વરસાદને (Rainfall in Kullu) કારણે અલગ-અલગ જગ્યાએ અકસ્માતો થઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી વાદળ ફાટવાથી (Cloudburst in Kullu) અને ક્યારેક ભૂસ્ખલનને (Landslide in Himachal) કારણે લોકોને ઘણું નુકસાન થયું છે. મનાલી, પ્રવાસી શહેર કુલ્લુમાં, વરસાદનો સમયગાળો સતત ચાલુ છે. આ વરસાદની વચ્ચે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે ભારે વરસાદને કારણે અટલ ટનલ તળાવમાં (Water entered the Atal tunnel) ફેરવાઈ ગઈ. જો કે તેની અસર વાહનોની અવરજવર પર પડી ન હતી, પરંતુ તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અટલ ટનલ રોહતાંગ વિશ્વની સૌથી ઊંચી ટનલ છે, જે લાહૌલ અને કુલ્લુ જિલ્લાઓને જોડે છે. જ્યારે આ ટનલ બનાવવામાં આવી રહી હતી, તે સમયે પણ સેરી ડ્રેઇનને કારણે ઘણી સમસ્યાઓ હતી. હવે ગુરુવારે રાત્રે ભારે વરસાદને કારણે ટનલની બહાર ગટરના પાણીમાંથી એક તળાવ બન્યું હતું અને પાણી ટનલમાં પણ પ્રવેશ્યું હતું. એટલું જ નહીં સુરંગની દીવાલોમાંથી પણ પાણી ટપકતું હતું. જોકે, આ પાણી થોડા જ સમયમાં બહાર આવી ગયું હતું અને અહીંથી સતત વાહનોની અવરજવર ચાલુ છે.