SIX PACK AT SIXTY: વિજયવાડામાં 62 વર્ષના આ વ્યક્તિએ બનાવ્યા 6 પેક એબ્સ

60 વર્ષની ઉંમરે આવતાં, લોકો નિવૃત્ત થઈને તેમના પૌત્ર-પૌત્રીઓ અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે સમય પસાર કરવા માંગે છે, પરંતુ આંધ્રપ્રદેશમાં એક એવી વ્યક્તિ છે જે ઉંમરના આ તબક્કે પણ 'શરીર બનાવવામાં' વ્યસ્ત રહે છે. વિજયવાડાના 62 વર્ષીય (Vijaywada 62 year old Person) રામકૃષ્ણએ તેમની ઘણી યુવાની પાછળ છોડીને સિક્સ પેક એબ્સ (SIX PACK AT SIXTY )બનાવ્યા છે, જેની પાછળનું કારણ છે તેમનો આહાર અને નિયમિત કસરત. આ અંગે તેમણે કહ્યું કે, 'પહેલા હું રોજ સવારે ફરવા જતો હતો, પરંતુ કોરોના મહામારી દરમિયાન બહાર જવા પર પ્રતિબંધ હતો. આ સમય દરમિયાન મારો પુત્ર કેનેડાથી ઘરે પાછો આવ્યો, ત્યારબાદ અમે ઘરે એક નાનું જીમ બનાવીને કસરત કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મને ખબર પડી કે 57 વર્ષના એક વ્યક્તિએ 6 પેક એબ્સ બનાવ્યા છે, ત્યાર બાદ મેં પણ તે જ કરવાનું નક્કી કર્યું અને તેમાં સફળતા મેળવી. તેણે એ પણ જણાવ્યું કે, તેની ફિટનેસ રેજીમને ફોલો કરતી વખતે તેની પત્ની પણ તેના ખાન-પાનનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે.