નદીમાં સ્નાન કરવા જતા યુવાનનું થયું મૃત્યું Published on: 3 minutes ago

મધ્યપ્રદેશ : શહેરના મહાકાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ ભુખી માતા મંદિર પાસે શિપ્રા ઘાટ પર ઊંડા પાણીમાં ડૂબતા વ્યક્તિનો ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો(Video of person drowning in water) છે. વ્યક્તિ સ્નાન કરવા ઘાટ પર પહોંચ્યો હતો, જ્યાં ઊંડા પાણીમાં ડૂબી જવાથી તેનું મૃત્યુ થયું(Youth dies due to drowning) હતું. જિલ્લાના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં બે દિવસથી પડેલા વરસાદને કારણે શિપ્રાની જળસપાટી સતત વધી રહી છે, જોકે શિપ્રા સ્વિમ ટીમના સભ્યો, હોમગાર્ડના જવાનો દ્વારા સામાન્ય જનતા પર ચાંપતી નજર રાખવાના કારણે મુલાકાત લેવાઈ હતી. જાહેરનામા દ્વારા લોકોને જાગૃત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમ છતાં કેટલાક લોકો સહમત નથી અને અકસ્માતનો ભોગ બની રહ્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર આશિષ સિંહે સમગ્ર મામલે સંજ્ઞાન લઈ ઘાટો પર વધુ કડકાઈ વધારવાની વાત કરી છે.