ગાયની વેદના: વાછરડાના મૃત્યુનો શોક કરતી માતા લોકોને સ્પર્શી ગઈ Published on: 23 minutes ago

આંધ્રપ્રદેશમાં વાછરડાના મૃત્યુએ માતાના પ્રેમને દગો (Andhrapradesh sad cow for dead calf) આપ્યો છે. એક અકસ્માતમાં લારી અથડાઈ અને ગાયના વાછરડાનું મૃત્યુ થયું. આ જોઈને માતા ગાય રડી પડતા ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. જે જોઈને સ્થાનિક લોકો પણ ચોંકી ગયા હતા. આ ઘટના કૃષ્ણા જિલ્લાના કોદુરુ પાવર સબસ્ટેશન પાસે બની હતી. ગાય વાછરડાના મૃત્યુને પચાવી શકતી (The mother cow mourning the death of the calf ) ન હતી, કલાકો સુધી ત્યાં બેસીને વાછરડાને જોતી રહી. ગાયની વેદના ન જોઈ શકતા સ્થાનિકો મૃત વાછરડાને ત્યાંથી ખસેડી ગયા હતા. તે પછી, માતા ગાય ઉદાસી અભિવ્યક્તિ સાથે રાત પડી ત્યાં સુધી રસ્તાઓ પર ચીસો પાડતા ફર્યા કરતી રહી અને વાછરડા માટે માતા ગાયની વેદના લોકાને સ્પર્શી ગઈ છે.