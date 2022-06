.

મોડીરાત્રે કોઈ તોડી જતું વાહનોના કાચ, સીસીટીવી જોતા ચોંકી જવાયું Published on: 25 minutes ago

ગુમલાના 36થી વધુ વાહનોના કાચ તૂટતાં (Vehicle Glass Broken in Gumla) શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ગુમલા શહેરના પાલકોટ રોડ, મેઈન રોડ સહિત વિવિધ ચોકડીઓ પર પાર્ક કરાયેલા વાહનો (Parked Four Wheelers) પર પથ્થરમારો કરીને કોઈએ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ ઘટના બાદ લોકો ભયભીત થઈ ગયા હતા અને શહેરમાં અફવાઓનું (Rumour in Gumla) બજાર ગરમાયું હતું. પરંતુ CCTV ફૂટેજમાંથી જે બહાર આવ્યું તેનાથી તમામ અફવાઓ અને અટકળો પર પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયું.હકીકતમાં, મોડી રાત્રે ઘણા વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. એનાથી વાહનોની બારીના કાચ તૂટી ગયા હતા. 36થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડના બનાવોને પગલે સ્થાનિક લોકોની સાથે પોલીસ પણ ખળભળાટ મચી ગઈ હતી. એસડીપીઓ મનીષ ચંદ્ર લાલના જણાવ્યા અનુસાર રાત્રે 2 વાગ્યાની આસપાસ તોડફોડની ઘટના બની હતી. શહેરના સીસીટીવીમાંથી જે જાણવા મળ્યું તે ચોંકાવનારું હતું. એસડીપીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ડિમોલિશન પાછળ લિફ્ટ્સ બાગાનમાં રહેતા એક છોકરાનો હાથ છે. આ 12 થી 13 વર્ષનો છોકરો માનસિક રીતે અસ્વસ્થ છે અને તેણે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આ અંગે વધુ તપાસ ચાલું છે.