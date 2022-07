.

પંજાબમાં લૂટારુઓના પ્લાન પર આ રીતે પાણી ફેરવી નાખ્યું ગાર્ડે, જૂઓ વીડિયો... Published on: 5 minutes ago

Koo_Logo Versions

પંજાબ : પંજાબના મોગા જિલ્લામાં કેટલાક લૂંટારાઓએ બેંક લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો(Punjab In robbers tried to rob a bank) હતો. આ ઘટના દારાપુર ગામની છે જ્યાં મોગા-ફિરોઝપુર રોડ પર આવેલી ઈન્દુસિંહ બેંકમાં શંકાસ્પદ લૂંટારાઓ બેંક લૂંટવાના ઈરાદા સાથે ઘૂસ્યા હતા. તૈનાત ગાર્ડોએ તેમના આ કામમાં સફળ થવા દિધા નહોતા. ગાર્ડે આ શંકાસ્પદ લૂંટારાઓને અંદર જતા રોક્યા જ નહીં પરંતુ તેમાંથી એકને પકડી પણ પાડ્યો(SECURITY GUARD FAILED ROBBERS ATTEMPT TO ROB BANK MOGA PUNJAB) હતો. આના પર ત્યાં હાજર અન્ય લૂંટારુઓએ પણ તેના સાથીને છોડાવવા ગાર્ડ પર અનેકવાર હુમલો કર્યો હતો. યોજના પૂર્ણ ન થતાં લૂંટારાઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. બાદમાં આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો હતો.