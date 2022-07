.

વલસાડ : વલસાડમાં આજે દિવસ દરમિયાન ભારે વરસાદ ચાલું(heavy rain in valsad) છે. ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારેના કારણે શહેરની ઔરંગા નદીમાં રેલ આવતા આજુબાજુ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાય ગયા હતા. લીલાપોર ગામે ઔરંગા નદીના કિનારે રેતી કાઢવા માટે પોકલેન્ડ ઉપર ચઢી ગયેલા એક વ્યક્તિને બચાવવા માટે NDRFની ટીમે દિલધડક રેસ્ક્યુ કરી બહાર કાઢ્યો(Rescue of a person from Aurangabad river of Valsad) હતો. ઘટનાની જાણ થતા વલસાડ રૂરલ પોલીસ મથકના PSI અમીરાજ સિંહ રાણા, તાલુકા પંચાયત ન્યાય સમિતિ અધ્યક્ષ આશિષ ગોહિલ, દર્શા બેન ચાવડા, વલસાડ રૂરલ પોલીસની ટીમ, વલસાડ માહિતી વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઇ હતી.