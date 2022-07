.

ઉત્તરપ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લાના મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલી લડાઈનો એક વીડિયો (Video of assault in women police station of Mainpuri) સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વાયરલ વીડિયો ગઈકાલની સાંજનો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં એક યુવક પોલીસકર્મીઓને મારપીટ (policeman assaulted in women police station ) કરી રહ્યો છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ સંજ્ઞાન લઈને આ મામલે કાર્યવાહી કરી હતી. પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ યુવક માનસિક રીતે બીમાર છે. તેમની સારવાર દિલ્હીની AIIMSમાં ચાલી રહી છે.