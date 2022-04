.

દુર્ગ આ દિવસોમાં ગરમીએ પોતાનું વલણ (Nature lover of Bhilai became an example) બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે. તાપથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આ ગરમ હવા અને વધતી ગરમી (Campaign to save trees in Bhilai) માટે આપણે માણસો પણ જવાબદાર છીએ. વૃક્ષો અને કોંક્રીટના જંગલોની આડેધડ કાપણીએ (impact of tree cutting on the environment) માનવીની સુખ-સુવિધા છીનવી લીધી છે. જેટલા વૃક્ષો કપાયા છે, તે સંખ્યામાં નવા વૃક્ષો વાવવાનું ભાગ્યે જ કોઈ વિચારશે, પરંતુ દેશમાં હજુ પણ કેટલાક પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ છે, જેઓ પોતાના બાળકોની જેમ વૃક્ષોની સંભાળ રાખે છે. એક પ્રકૃતિ પ્રેમી ભિલાઈમાં રહે છે, જે સમગ્ર દેશને સ્ટીલ સપ્લાય કરે છે, તેનું નામ બાલુરામ વર્મા છે. બાલુરામ વર્મા ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટના નિવૃત્ત કર્મચારી છે. નિવૃત્ત થયા પછી બાલુરામ વર્માએ ઘરે બેસી રહેવાનું યોગ્ય ન માન્યું. પ્રકૃતિને મારો સમય આપવાનું નક્કી કર્યું. બાલુરામે જોયું કે, ભિલાઈમાં છોડ ઉગતા નથી. છોડને બચાવવા તેમણે પહેલ કરી. 1983થી બાલુરામે રોપા વાવવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ સાડીઓ સાથે ટ્રી ગાર્ડ બનાવીને છોડનું રક્ષણ પણ કરે છે, જેથી છોડને કોઈ નુકસાન ન થાય. અત્યાર સુધીમાં બાલુરામે 10 હજારથી વધુ વૃક્ષો વાવ્યા છે. તેમજ 1 હજારથી વધુ છોડને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા છે. બાલુરામ વર્મા કહે છે કે "માણસ પ્રકૃતિ સાથે રમે છે. લોકો પોતાના સ્વાર્થ માટે વૃક્ષો કાપી રહ્યા છે, પરંતુ વૃક્ષો વાવવામાં ધ્યાન આપતા નથી, જેના કારણે વાતાવરણમાં ઝડપથી બદલાવ આવ્યો છે. હજુ સમય છે, ઓછામાં ઓછા જીવનમાં બે રોપા વાવીને તેમને રક્ષણ આપો.