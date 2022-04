.

ઝડપના કારણે ફરી એક નિર્દોષે જીવ ગુમાવ્યો, અકસ્માતનો લાઈવ વીડિયો આવ્યો સામે Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

છત્તિસગઢ: જશપુર જિલ્લાના પત્થલગાંવમાં ઝડપના જોરે ફરી એક નિર્દોષનો જીવ લીધો (road accident in jashpur) અંબિકાપુરથી રાયગઢ તરફ દોડતી પેસેન્જર બસે બાઇક સવાર સગીરને કચડી નાખ્યો. જેના કારણે બાઇક સવાર સગીરનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવીમાં કેદ (CCTV footage of Jashpur road accident) થઈ ગઈ હતી. ફૂટેજમાં સગીરના મૃત્યુનું દ્રશ્ય (minor dies in road accident in jashpur) સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. ઘટના બાદ પોલીસે બસ કબજે કરી ડ્રાઈવરને કસ્ટડીમાં લીધો હતો.