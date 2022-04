.

હરિયાણામાં સ્કૂલ છોડી પ્રેમીને મળવા જવુ ભારે પડ્યુ, યુગલની ધાલાઈનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ Published on: 1 hours ago

ફતેહાબાદ રતિયામાં કેટલાક લોકોએ યુવક અને યુવતીને એકસાથે જોઈને મારપીટ (lover couple assaulted in fatehabad) કરી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ (video viral of assault in fatehabad ) થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં કેટલાક લોકો યુવકને મારતા જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે જ મહિલાઓ યુવતીને માર મારી રહી છે. જ્યારે યુવક તેના પગને સ્પર્શ ન કરવા માટે કહી રહ્યો છે, ત્યારે યુવતી વારંવાર પોતાનો ચહેરો છુપાવી રહી છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, છોકરી સ્કૂલ છોડીને યુવકના ઘરે ગઈ, જ્યાં છોકરીના પરિવારજનોએ તેને જોઈ. જે બાદ યુવક અને યુવતી સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, પોલીસનું કહેવું છે કે તેમને કોઈ ફરિયાદ મળી નથી, ફરિયાદ મળતાં જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.