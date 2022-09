.

દર્દી માટે JCB બની એમ્બ્યુલન્સ, જૂઓ કઇ રીતે પહોચી હોસ્પિટલ Published on: 15 minutes ago |

Updated on: 6 minutes ago Koo_Logo Versions

મધ્યપ્રદેશ : જિલ્લાના બારહી વિસ્તારમાંથી એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જ્યાં ખિતૌલી રોડ પર બારાટી ઢાબાની સામે બે બાઇક સામસામે અથડાયા હતા. આમાં ગેરતલાઈ નિવાસી મહેશ બર્મન ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઈજાગ્રસ્તોની હાલત જોઈને સ્થાનિક લોકોએ એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી, પરંતુ ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં મોડું થતાં ઈજાગ્રસ્તોને JCBથી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. પુષ્પેન્દ્ર વિશ્વકર્માએ માનવતાનો પરિચય આપતા ઇજાગ્રસ્ત યુવકને JCBના આગળના ભાગમાં બેસાડી હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો. JCB rescues injured man in katni MP, injured in Katni was taken to hospital by JCB