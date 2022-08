.

PM મોદીના માતા હર ઘર તિરંગા અભિયાનમાં જોડાયાં Published on: 8 minutes ago

અમદાવાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન હર ઘર તિરંગા અભિયાન (Har Ghar Tiranga campaign) શરૂ કર્યું છે. તેમના આ અભિયાનમાં હવે તેમના માતા હીરાબા પણ જોડાયાં છે. વડાપ્રધાનના માતા (Heeraba Mother of Prime Minister Narendra Modi) હીરાબા મોદીએ GUDAના મકાનોમાં રહેતા મધ્યમવર્ગીય અને સામાન્ય પરિવારના બાળકોને ત્રિરંગાનું વિતરણ કરી બાળકો સાથે ત્રિરંગો (Heera Ba Modi with Indian Flag) લહેરાવ્યો હતો. મહત્વનું છે કે, સમગ્ર દેશમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની (Azadi ka Amrit Mahotsav) ઉજવણીના ભાગરૂપે હર ઘર તિરંગા અભિયાન (Har Ghar Tricolor campaign) ચાલી રહ્યું છે.