એક એવા શિક્ષક કે જેઓ 35 વર્ષથી સાઈકલ પર સ્લોગન લખી આપી રહ્યા છે પર્યાવરણ બચાવોનો સંદેશ Published on: 2 hours ago

પશ્ચિમ બંગાળના એક શિક્ષકે પર્યાવરણની સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દાખલો બેસાડ્યો છે. પ્રદૂષણ ન ફેલાય તે માટે તે 35 વર્ષથી સાઇકલ ચલાવે છે.ડૉ. સુપ્રિયા કુમાર સાધુએ વિશ્વ-ભારતીમાં અભ્યાસ કર્યો અને ભારતમાં કૃષિ પર સંશોધન કર્યું, પછી તેણે મુર્શિદાબાદ જિલ્લાના રઘુનાથગંજની ગામડાની શાળામાં શિક્ષણ આપ્યુ. ત્યાં 10 વર્ષ ભણાવ્યા પછી, તેમણે બોલપુર હાઈસ્કૂલમાં ભણાવ્યું. બાદમાં તેઓ આ શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિયુક્ત થયા હતા. 2018 માં, તેમને 'શિક્ષા રત્ન' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. teacher cycling and teaching about enviorment, save enviorment slogen on cycle.