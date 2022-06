.

નજર હટી દુર્ઘટના ઘટી : સુખનો માહોલ પળવારમાં ફેરવાયો માતમમાં Published on: 49 minutes ago

ઔરંગાબાદઃ બિહારના ઔરંગાબાદમાં એક મોટી દુર્ઘટના (House Visor Collapsed During Marriage ) થઈ છે. નૌગઢ પંચાયતના (Naugarh Panchayat) હરીબારી ગામમાં (Haribari Village) 13 જૂનની રાત્રે જૈમાલાનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન એક ઘરની બાલ્કની પડી (Roof Collapsed In Aurangabad) જવાથી 20થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. જયમાલા દરમિયાન (Accident During Jaymala in Aurangabad) મહિલાઓ અને છોકરીઓ બાલ્કનીમાં ઉભા હતા, આ કારણે ઘાયલોમાં તેમની સંખ્યા પણ વધુ છે. બાલ્કની પડી ગયા બાદ લાંબા સમય સુધી સમારોહમાં અફડા-તફડી જોવા મળી હતી. આ અકસ્માત બાદ લગ્નનો માહોલ ગમગીન બની ગયો હતો. ગ્રામજનો તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સદર હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. ઘાયલોની ગંભીર હાલતને જોતા તેમને વધુ સારી સારવાર માટે મગધ મેડિકલ કોલેજમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.