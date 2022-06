.

ભાવનગરમાં મેઘરાજાએ પુરાવી હાજરી, વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી

સાંજે વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે ભાવનગરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. સમગ્ર જિલ્લામાં મેઘરાજાએ પોતાની હાજરી પુરાવી છે(Heavy Rain Somewhere in Bhavnagar). જિલ્લાના જેસોર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદની શરૂઆત જોવા મળી છે. જબરદસ્ત ગરમી વચ્ચે ઘણાને ઠંડકમાંથી રાહત મળી. છેલ્લા બે દિવસથી ભાવનગરમાં 40 જેટલા હીટવેવનો અનુભવ થયો છે. તેથી ગરમી અને પરપોટા વચ્ચે વરસાદ છે. જિલ્લાના એક તાલુકામાં ભારે વરસાદથી((Heavy rainfall over the climate)) ગરમીમાં રાહત થઈ છે. ભાવનગરમાં મેઘરાજાની રાહ જોતા બપોર દરમિયાન વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. ઉકળાટ વચ્ચે ધસમસતા કાળા ડિબોંગ વાદળો દેખાયા. વરસાદી વાતાવરણને કારણે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. પવન સાથે વાદળો ધસી આવતા થોડી રાહત થઈ હતી. ભાવનગરમાં હવામાનમાં પલટો આવતાં બપોરના સમયે જેસોર તાલુકા અને તે જિલ્લાના જેસોર ગામમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું હોય તેમ ભારે વરસાદ((Heavy rains in Jessore village) ) અને પવનના કારણે જેસોર ગામની શેરીઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી(Fields were flooded with rainwater) ભરાઈ ગયા હતા. જેસોરના લોકોને ભારે ગરમીથી રાહત મળી હતી. લોકોએ વરસાદની મજા માણી અને હળવાશનો અનુભવ કર્યો.