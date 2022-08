.

ત્રિરંગાના રંગોથી ઝળહળ્યું વર્લ્ડ હેરિટેજ, VIDEO

દેશ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) મનાવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ (75 years of the country independence) પૂર્ણ થવા પર દરેક ઉજવણીને યાદગાર બનાવવામાં આવી રહી (Har Ghar Tiranga Campaign) છે. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (Archaeological Survey Of India) દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સમાવિષ્ટ આગ્રાનો કિલ્લો, ફતેહપુર સીકરીમાં વિરબલ પેલેસ, ગોવિંદ દેવ મંદિર, આગ્રાનો કિલ્લો, અકબર મકબરો (સિકંદરા), એતમાદ-ઉદ-દૌલાને રોશની કરવામાં આવ્યા છે. ASI દ્વારા ડ્રોન કેમેરાથી આ વીડિયો શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્મારકોને જોવા માટે રાત્રીના સમયે લોકોનો ધસારો રહે છે.