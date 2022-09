.

ચિત્તાનો ફર્સ્ટ લુક અને ગર્જના થઇ વાયરલ, હવે ભારતમાં પણ સાંભવળા મળશે

નામિબિયાઃ આ ચિત્તાઓને 17 સપ્ટેમ્બરે નામિબિયાથી ભારત લાવવામાં આવશે. પીએમ મોદી તેમના જન્મદિવસ પર મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં ચિત્તાઓને રજૂ કરશે. 70 વર્ષની રાહ જોયા બાદ ચિત્તાને ભારતમાં ફરીથી લાવવામાં આવશે. વિશ્વના પ્રથમ ટ્રાન્સ-કોન્ટિનેન્ટલ લાર્જ વાઇલ્ડ માંસાહારી અનુવાદ પ્રોજેક્ટ, પ્રોજેક્ટ ચિતાહ હેઠળ ચિત્તાઓને ભારતમાં ફરીથી દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. First look of Namibian cheetah goes viral, roar of Namibian leopard, Leopards from Namibia will be brought to India