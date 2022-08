.

સ્મૃતિવનનું ઉદ્ઘાટન સમયે સી આર પાટીલ સતુંલન ગુમાવતા પડ્યા નીચે

કચ્છ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્મૃતિવન સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સીડી પર ચડતી વખતે સી આર પાટીલ સતુંલન ગુમાવી બેસતા નીચે પડી ગયા હતા. ભુપેન્દ્ર પટેલ મદદ માટે આવી પહોંચ્યા હતા. C R Patil fell down at inauguration of Smritivan, Smritivan inaugurated by PM Narendra Modi