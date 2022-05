.

ગરીબોના મકાનો પર ચાલ્યુ બુલડોઝર: બિહાર પોલીસે પશ્ચિમ બંગાળના માલદામાં કર્યુ ડિમોલીશન

બિહાર પોલીસ પર માલદા જિલ્લાના હરિશ્ચંદ્રપુરમાં 20 મકાનો તોડી પાડવાનો આરોપ (Bihar Police Broke Houses in Malda) છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, આ દરમિયાન તેમની સાથે મારપીટ પણ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ ભાજપનું કહેવું છે કે, તૃણમૂલ નેતાએ પોતાની જમીનનો આગળનો હિસ્સો ખાલી કરવા માટે બિહાર પોલીસને પૈસા આપ્યા છે. ફરિયાદ મળ્યા બાદ હરિશ્ચંદ્રપુર પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. હકીકતમાં, બિહાર પોલીસ પર પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ પ્રશાસનને જાણ કર્યા વિના 20 મકાનોને તોડી પાડવા (Bihar Police demolished houses in Malda) માટે બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. ભાજપે ટીએમસી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, બિહાર પોલીસની મદદથી શુક્રવારે સાંજે માલદાના હરિશ્ચંદ્રપુર સ્થિત સદલીચક પંચાયતના સહારાબહાર વિસ્તારમાં 20 મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. લગભગ 70 વર્ષથી, હરિશ્ચંદ્રપુરના ગ્રામ પંચાયત હેઠળ રાજ્ય માર્ગની બાજુમાં 20 પરિવારો રહે છે. આ લોકો કચ્છના મકાનોમાં રહીને રોજીરોટી કરે છે. તેમની પાસે પોતાની કોઈ જમીન નથી. આ ઘરોની પાછળ તૃણમૂલ નેતા ગણેશ પ્રામાણિકની જમીન છે. પીડિતાના પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર અમને અવારનવાર દૂર જવાની ધમકીઓ મળે છે. જેસીબીની મદદથી થોડીવારમાં ઝૂંપડાઓ તોડી પાડવામાં આવ્યા (Bulldozer of Bihar Police in border of Bengal) હતા. બિહાર પોલીસે બાળકો અને વૃદ્ધોને પણ માર માર્યો છે. ઘટનાની માહિતી મળ્યા પછી, માલદા ઉત્તરના બીજેપી સાંસદ, ખગેન મુર્મુએ પીડિત પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી અને તેમને શક્ય તમામ મદદનું આશ્વાસન આપ્યું.