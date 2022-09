.

મોર્નિંગ વોક દરમિયાન રેસલરનું હાર્ટ એટેકથી મોત Published on: 11 minutes ago

અચાનક યુવાઓમાં હાર્ટ એટેકના કેસની(Young wrestler dies of heart attack in Dharwad) સંખ્યા વધી રહી છે. ખાણી પીણી અને બદલાતી જીવનશૈલીની અસર યુવાનોમાં વધુ જોવા મળી રહી છે અને આ જ યુવાનીમાં હાર્ટ એટેકનું કારણ છે. યુવાન કુસ્તીબાજનું (wrestler died of heart attack) હાર્ટ એટેકથી મોત. આ ઘટનાનું દ્રશ્ય (CCTV footage of a wrestler dies in heart attack) સીસીટીવીમાં કેદ થયું હતું.