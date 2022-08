.

બુટ બન્યું સાપનું નવું ઘર જૂઓ વીડિયો Published on: 1 hours ago

કર્ણાટક: શિવમોગા જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીંના બોમ્મનકટ્ટે ગામમાં ઘરમાં બુટમાં સાપ જોવા (Snake Was Hiding In The boot) મળ્યો હતો. જેના પછી પરિવારના સભ્યોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. આ પછી પરિવારના સભ્યોએ તરત જ કિરણ નામના સાપ પકડનારને બોલાવ્યો, જેણે કાળજીપૂર્વક સાપને જૂતામાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. આ પછી સાપને જંગલમાં છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.