લગ્નના 54 વર્ષ બાદ ઘરમાં ગુંજી ઉઠી કિલકારી, 70 વર્ષની ઉંમરે બન્યા માતા Published on: 3 hours ago

રાજસ્થાન: લગ્ન પછી દરેકના જીવનમાં એકવાર માતા-પિતા બનવાની ઈચ્છા હોય છે, પરંતુ દેશની સેવા માટે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરનાર ઝુંઝુનુના પૂર્વ સૈનિક ગોપીચંદને આ વિશે વિચારવાનો મોકો મળ્યો નથી. સેનામાં જોડાયા પછી જ્યારે મને બાંગ્લાદેશના યુદ્ધમાં જવાનો મોકો મળ્યો ત્યારે મેં એક ક્ષણ માટે પણ પાછળ વળીને જોયું નથી. દેશ સામે એક પછી એક મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો. સેનામાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ ગોપીચંદ પિતા બનવા માંગતા હતા. આ ઈચ્છા 75 વર્ષની ઉંમરે (Old Age Pregnancy Case) પૂરી થઈ છે. 75 વર્ષની ઉંમરે, ગોપીચંદ IVF ટેકનિક દ્વારા પિતા બન્યા (Ex serviceman became father at age of 75) છે. આવી સ્થિતિમાં તેમની ખુશીનો કોઈ પાર નથી. લગ્નના 54 વર્ષ પછી (Baby Birth After 54 Years Of Marriage) ઘરમાં બાળકના રડવાનોઅવાજ ગુંજી ઉઠ્યો છે. સર્વત્ર ખુશીનો માહોલ છે. ગોપીચંદની પત્નીની ઉંમર 70 વર્ષની છે. લગ્નના 54 વર્ષ બાદ હવે બંનેને માતા-પિતા બનવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે.