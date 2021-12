.

Women's kabaddi competition: પાટણ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્પર્ધામાં 312 મહિલાએ ભાગ લીધો



કોરોના મહામારી પછી રાજ્યની વિવિધ કોલેજોમાં અલગ અલગ સ્પર્ધાનું (Various competitions in state colleges) આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જ રીતે પાટણ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ આંતર કોલેજ મહિલા કબડ્ડી સ્પર્ધા યોજી (Women's kabaddi competition) હતી, જેમાં મહિલા ખેલાડીઓએ પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 26 કોલેજોની 312 મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. આ સ્પર્ધા શેઠ એમ. એન. સાયન્સ કોલેજના (Seth M. N. Kabaddi competition in Science College) યજમાન પદે યોજાઈ હતી. મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આ સ્પર્ધામાં વિજેતા થનારા ખેલાડીઓને યુનિવર્સિટીની સિલેક્શન કમિટી દ્વારા પસંદગી કરી આગામી સમયમાં આંતર યુનિવર્સિટી સ્પર્ધામાં મોકલવામાં આવશે.