.

Theft in Bodeli : બંધ મકાનમાંથી દાગીના સહિત એવું કંઇક ચોરાયું કે પોલીસ દોડતી થઈ Published on: 52 minutes ago



છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં ગત રાતે ઘરફોડ ચોરીનો (Theft in Bodeli ) બન્યો છે. બોડેલી ગ્રામપંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ આકાશ ઠક્કરના દાદાનું મકાન બંધ હતું. જેના તાળાં તોડી સોનાના દાગીના અને રોકડ સાથે લાઇસન્સવાળી રિવોલ્વર (Theft of revolver in bodeli) પણ તસ્કરો ચોરી ગયાં છે. ડીવાયએસપી સહિત લોકલ બોડેલી પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી તપાસ (Crime in Bodeli 2022 ) હાથ ધરી છે. ચોરીના બનાવોને લઇ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં વધારો કરવાની માગ ઉઠી છે.