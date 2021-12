.

મોરબી જિલ્લાની ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી (Morbi Gram Panchayat Election 2021) માટે વહેલી સવારથી જ મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. જિલ્લામાં 197 ગ્રામ પંચાયત માટે મતદાન (Polling for Gram Panchayat elections in Morbi) કરવા માટે મતદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દરેક બૂથ મથક પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં (Police reconnaissance in Morbi) આવ્યો છે. કડકડતી ઠંડીની વચ્ચે પણ મતદારો કોરોનાની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે (Arrangements at polling stations in Morbi with Corona's guideline) લાઈન લગાવીને મતદાન કરી રહ્યા છે. તો મોરબીનું રવાપર ગામ આર્થિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. એટલે સૌથી વધારે મતદાન પણ આ બેઠક પર જ રહેલું છે. અહીં 6 ઉમેદવારો સરપંચ પદ માટે ઉભા છે.