.

મહેસાણા જિલ્લામાં વિવિધ સંગઠનો અને પક્ષીપ્રેમીઓ દ્વારા દોરીનો નાશ કરાયો Published on: 46 minutes ago



મહેસાણા જિલ્લામાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર પતંગ રસિયાઓ માટે ખૂબ સારો રહ્યો હતો, પરંતુ મોજશોખના આ તહેવાર બાદ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં પતંગ અને દોરી જોખમી રીતે જોવા મળી (kite and the rope were found dangerously) હતી, જેને કારણે કોઈ અકસ્માત કે પશુ પક્ષી અને માનવજીવને નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ રહેલી હોઇ વિસનગર, ઊંઝા, કડી, મહેસાણા સહિતના સ્થળોએ વિવિધ સામાજિક સંગઠનો અને જીવદયા પ્રેમીઓ (amount of rope was destroyed by Jeevadaya lovers) દ્વારા દોરીનો જથ્થો એકત્ર કરી નાશ કરવા માટે બાળકોથી લઈ મોટા લોકોને જુદી જુદી ઉપયોગી ચીજ વસ્તુઓનું પ્રોત્સાહન આપી મોટા પ્રમાણમાં દોરીનો જથ્થો ભેગો Collected a large amount of rope) કરી નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. વિસનગરના પ્રયાસ વેલફેર (Efforts of Visnagar Welfare) દ્વારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ સેવાકાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે.