New year Celebrations: પ્લમ પુડિંગ બનાવી તમારા પ્રિયજનોનું મોં કરો મીઠું Published on: 1 hours ago



નવા વર્ષની ઉજવણીને ખાસ બનાવવા માટે અમે તમારા માટે પ્લમ પુડિંગની રેસિપી (Recipe of Plum Pudding) લઈને આવ્યા છીએ. નવા વર્ષની આ ખાસ સ્વીટની રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમાં આલુ નથી હોતું. 17મી સદીમાં, તે નવા વર્ષની ખીર તરીકે શાહી રસોડામાં લોકપ્રિય બન્યું હતું. વિક્ટોરિયન યુગ દરમિયાન સૂકા ફળો એટલા લોકપ્રિય બન્યા હતા કે સૂકા ફળમાંથી બનાવેલી કોઈપણ મીઠાઈને પ્લમ કેક અથવા પ્લમ પુડિંગ કહેવામાં આવે છે. બદલાતા સમયની સાથે નવા વર્ષની રેસિપીમાં (New Year Recipes) ઘણા ફેરફારો લાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ રોયલ પ્લમ પુડિંગનું સ્થાન કોઈ લઈ શક્યું નથી. આનો કોઈ જવાબ નથી. આ પ્લમ પુડિંગ નવા વર્ષની ઉજવણીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે તમારા માટે અમારી 'નવા વર્ષની સ્પેશિયલ રેસિપિ' (New Year Celebration) શ્રેણીમાં આ શાહી મીઠાઈનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. આ સ્વીટ ઘરે અજમાવો (plum puddin at home) અને તમારા મહેમાનોને ખુશ કરો. હેપી રસોઈ!