અમદાવાદમાં ટૂંક સમયમાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ મુકાશે ખુલ્લું Published on: 17 minutes ago



અમદાવાદ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની (Standing Committee of Ahmedabad Corporation) બેઠક મળી હતી. જેમાં અમદાવાદ શહેરના 80 ફૂટ અને 100 ફૂટના રોડ પર લેફ્ટ ટન સરળતાથી લઇ શકાય તે માટે અવરોધ બનતા હશે તેને દૂર કરવામાં આવશે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 6 માસથી લેફટ ટન માટે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ (Sports complex Will open in Ahmedabad) ઉદ્ઘાટન પર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હિતેશ બારોટ જણાવ્યું હતું કે, આ એક ટેન્ડર પ્રક્રિયા હોય છે તે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા લોકાપર્ણ કરવામાં આવતું હોય છે. હજુ તેની પ્રોસેસ ચાલુ હોવાથી જનતા માટે ખુલ્લું મુકાયું નથી, પરંતુ આગામી ટૂંક જ સમયમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી જનતા માટે ખુલ્લું મુકાવામાં આવશે.