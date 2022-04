.

સલાયા બંદરના માછીમારોએ 'ફિશીંગ માટે ઓનલાઇન ટોકન'નો નોંધાવ્યો વિરોધ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

સરકાર દ્વારા ફિશીંગ માટે જવા ઓનલાઇન ટોકન(Online token going for phishing) ફરજિયાત કાઢાવાનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિયમનો સલાયાના માછીમારો દ્વારા વિરોદ્ધ(Salaya fishermen protest online token for fishing) કરવામાં આવી રહ્યો છે. માછીમારોનું કહેવું છે કે, તેઓ અભણ છે, તેમની પાસે નેટનો પણ પ્રોબ્લેમ છે. જેના કારણે તેમની સમસ્યામાં વધારો થઇ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે તમામ માછીમારોએ માછીમારી બંધ કરી ઓનલાઇન ટોકન સિસ્ટમમાં છૂટછાટ આપવાની માંગ સાથે જિલ્લા કલેકટરને આવેદન આપ્યું હતું અને જ્યાં સુધી આ નિયમમાં છૂટછાટ નહિ આપવામાં આવે ત્યાર સુધી તેઓ માછીમારી કરવા દરિયે નહિ જાય.