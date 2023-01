.

ઈન્ડિયા ગેટ પાસે જગ્યાના ઝઘડામાં સુરક્ષાકર્મી જ બન્યો ભોગ Published on: 58 minutes ago

દિલ્હીમાં એક ગાર્ડની મારપીટનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે. (Live video of beating of a guard in Delhi) આ મામલો નવી દિલ્હી જિલ્લાના ઈન્ડિયા ગેટ સંકુલના ચિલ્ડ્રન પાર્કનો છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, અહીં કેટલાક વિક્રેતાઓ અને ગાર્ડ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. એવો આરોપ છે કે, કેટલાક વિક્રેતાઓ અહીં આવી ખાદ્ય સામગ્રીઓનું વેચાણ કરી રહ્યા હતા જેની મંજૂરી ન હતી. આ દરમિયાન જ્યારે સિક્યુરિટી ગાર્ડે તેમને ઈન્ડિયા ગેટ (Security guard art India gate) પાસેનો વિસ્તાર ખાલી કરવા કહ્યું ત્યારે મારામારી થઈ હતી. કારણ કે આ બધું ઈન્ડિયા ગેટ વિભાગ વિશે જણાવવામાં આવ્યું હતું જ્યાં કોઈ વેન્ડિંગ ઝોન નથી. જો કે, આરોપ છે કે આ પછી કેટલાક વિક્રેતાઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા અને લાકડીઓ અને સળિયાથી ગાર્ડને મારવાનું શરૂ કર્યું. આમાં કેટલાક અન્ય ગાર્ડ પણ આવ્યા હતા જેઓ ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ઓળખ માટે પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. ( video of a guard being thrashed in Delhi has surfaced)