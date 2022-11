.

મિનિમર્ગ વિસ્તારમાં સ્થાનિક જંગલમાંથી બે ભૂરા રીંછ જોવા મળ્યા જુઓ વિડિયો Published on: 33 minutes ago

શ્રીનગર-લેહ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ગાંદરબલના મિનિમર્ગ વિસ્તારમાં સ્થાનિક જંગલમાંથી બે ભૂરા રીંછ ઉતરી આવ્યા (brown bears are spotted) છે. બે રીંછ, મોટે ભાગે માતા રીંછ અને તેના બચ્ચા, ખોરાકની શોધમાં છે. દુકાનમાં સૂતેલા એક કર્મચારીએ જંગલી પ્રાણીઓને જોયા અને તેના મોબાઈલથી તેનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું. પ્રાણીઓ પાછળથી જંગલમાં પાછા અદૃશ્ય થઈ ગયા પરંતુ સ્થાનિક વસ્તીના કરોડરજ્જુ નીચે કંપન મોકલતા ન હતા. ભૂરા રીંછ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના વિસ્તારને વિભાજિત કરતી નિયંત્રણ રેખા (એલઓસી) ની પાર જમ્મુ અને કાશ્મીરના બંને ભાગોમાં જોવા મળે છે; હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ. ભૂરા રીંછ કાશ્મીરનું સૌથી મોટું પ્રાણી (Brown bear is the largest animal of Kashmir) છે જેમાં પુખ્ત વયના લોકોનું વજન 250 કિલોગ્રામ છે. તેઓ 2,000 થી 2,500 મીટરની ઉંચાઈ પર રહે છે.