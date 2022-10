.

બેટ દ્વારકામાં PFI કનેક્શનની શંકાના પગલે પોલીસ દ્વારા મેગા ડીમોલિશન ડ્રાઈવ જોવા મળી Published on: 1 hours ago

યાત્રાધામ બેટ દ્વારકામાં PFI કનેક્શનની શંકા ( Suspicion of PFI connection in Bet Dwarka ) ના આધારે હાથ ધરાયેલ મેગા ડીમોલિશન ડ્રાઈવ ઓપરેશનમાં 30 જગ્યાઓ પર એકસાથે ડીમોલિશન કરાયું છે. આ કાર્યવાહીમાં ચોકાવનારી વિગતો સામે આવી શકે છે. ડીમોલેશન ઓપરેશન દરમિયાન PFI સાથે શંકાસ્પદ કનેક્શન ધરાવનાર ઈસમો (Entities with dubious connections to PFI )ની પૂછપરછ હાથ ધરાઇ છે. બેટ દ્વારકામાં પોલીસ દ્વારા મેગા ડીમોલેશન ડ્રાઇવ ( Mega Demolition Drive by Police ) કરીને કિંમતી જમીનો પરના દબાણ દૂર કરવાની કવાયત હાથ ધરાઈ રહી છે. આ કાર્યવાહીમાં કોમર્શિયલ, રહેણાક, ધાર્મિક જેવા અનેક સ્થળો પર દબાણ દૂર કરાઇ રહ્યું છે. મેગા ડીમોલિશન ડ્રાઇવ દરમિયાન બેટ દ્રારકા તેમજ આસપાસ આવેલ અન્ય નિર્જન ટાપુ પરથી શંકાસ્પદ સાહિત્ય સહિત ગેરકાનૂની ગતિવિધિઓ ઝડપાઇ શકે છે.