Published on: 2 hours ago

ઉત્તરપ્રદેશ: સહારનપુરમાં 4 દિવસ પહેલા બે યુવકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ વાયરલ કરીને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ બગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેના કારણે એક સમુદાયની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હતી. આ મામલામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જિલ્લા પ્રધાન મનીષ યોગાચાર્યએ સાધૌલી કદીમ ગામના રહેવાસીનું નામ લઈને કેસ નોંધ્યો હતો. આના પર કાર્યવાહી કરતા પોલીસે સાધૌલી કદીમના (saharanpur inflammatory post) રહેવાસીની ધરપકડ કરી અને તેને જેલમાં મોકલી આપ્યો. તેનો સાથી (Youth beaten with slippers in Panchayat) ફરાર હતો. યુવકના પરિવારજનોએ બંને સમાજના લોકોને પકડીને ભરેલી પંચાયતમાં ચંપલ-ચપ્પલ વડે માર માર્યો (Viral video of beating youth) હતો. યુવકનો માર મારવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ETV BHARAT આ વીડિયોને સમર્થન આપતું નથી.