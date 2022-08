.

ભારે વરસાદના કારણે પાણી અંદર લોકો ઘર બહાર થયા Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

સુરત જિલ્લામાં વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે પલસાણા તાલુકામાં અનેક ઠેકાણે ખાડી પૂરની સ્થિતિ સર્જાય હતી. તાલુકાનાં બલેશ્વર, વરેલી અને હરીપુરા સહિતના અનેક મકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી હતી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં 5થી 8 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાય જતાં લોકોને સલામત જગ્યાએ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વરેલી ગામમાં 20 જેટલા મકાનો અને ઝૂપડા પાણીમાં ડૂબી જતાં પરિવારોને સુરક્ષિત સ્થળે આશરો આપવામાં આવ્યો હતો. હરીપુરા ગામના નવી વસાહત ફળિયામાં 20 ઘરોમાં ખાડીના પાણી ફરી વળતાં લોકો ઘરવખરી અને કીમતી સમાન લઈને બહાર નીકળી આવ્યા હતા. તેમજ બલેશ્વર ગામે 52 ગાળા વિસ્તારમાં 3 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાય જતા લોકોને પ્રાથમિક શાળામાં આશરો આપવામાં આવ્યો હતો. પલસાણાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ખાડી પૂરને કારણે વહીવટી તંત્ર પણ દોડતું થઈ ગયું હતું. Rainfall Update in Gujarat, Rain in Surat, monsoon 2022, Rainwater flooded the village, Rain in Palsana, Damage due to rain in Surat